Hindistan'da hastaneler kapanıyor: Doktorlar, tecavüze uğrayıp öldürülen meslektaşları için eylemde
Hindistan'da bir stajyer tıp öğrencisi uğradığı cinsel saldırının ardından öldürüldü. Ülke genelinde doktorlar, meslektaşlarının tecavüze uğraması ve öldürülmesini protesto etmek için greve gitti. Hintli sağlık görevlileri günlerdir süren protestolarda ülke çapında hastaneleri kapatma çağrısında bulundu. Bu, en az on yıldır yapılan en büyük grev olacak.
HASTANELER KAPATILACAK
Hindistan'da bir stajyer doktorun tecavüze uğrayıp öldürülmesinin yol açtığı öfke dinmiyor.
Ülkeyi sarsan protestolar devam ederken sağlık görevlileri hastane hizmetlerinin son zamanlardaki en kapsamlı şekilde kapatılması çağrısında bulundu.