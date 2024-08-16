Hindistan'da hastaneler kapanıyor: Doktorlar, tecavüze uğrayıp öldürülen meslektaşları için eylemde

Hindistan'da bir stajyer tıp öğrencisi uğradığı cinsel saldırının ardından öldürüldü. Ülke genelinde doktorlar, meslektaşlarının tecavüze uğraması ve öldürülmesini protesto etmek için greve gitti. Hintli sağlık görevlileri günlerdir süren protestolarda ülke çapında hastaneleri kapatma çağrısında bulundu. Bu, en az on yıldır yapılan en büyük grev olacak.

Hindistan'da hastaneler kapanıyor: Doktorlar, tecavüze uğrayıp öldürülen meslektaşları için eylemde - 1

HASTANELER KAPATILACAK

Hindistan'da bir stajyer doktorun tecavüze uğrayıp öldürülmesinin yol açtığı öfke dinmiyor.

Ülkeyi sarsan protestolar devam ederken sağlık görevlileri hastane hizmetlerinin son zamanlardaki en kapsamlı şekilde kapatılması çağrısında bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

Hindistan'da hastaneler kapanıyor: Doktorlar, tecavüze uğrayıp öldürülen meslektaşları için eylemde - 2

EN AZ 24 SAATLİK KAPAMA

Ülkenin en büyük sağlık çalışanları topluluğu olan Hindistan Tabipler Birliği, cumartesi sabahından itibaren temel hizmetler hariç olmak üzere hastanelerdeki çoğu bölümün 24 saat boyunca kapatılacağını duyurdu. 

Bu kapanma, en az on yıldır yapılan en büyük grev olacak.

Hindistan'da hastaneler kapanıyor: Doktorlar, tecavüze uğrayıp öldürülen meslektaşları için eylemde - 3

DOKTORLAR ADALET İSTİYOR

Doktorlar, yaşanan cinayetin uygun koruma ve imkanlardan yoksun bırakılan sağlık çalışanlarının ne kadar savunmasız olduğuna işaret ettiğini söylüyor.

Hindistan'da hastaneler kapanıyor: Doktorlar, tecavüze uğrayıp öldürülen meslektaşları için eylemde - 4

UYUMAK İÇİN GİTTİĞİ SALONDA ÖLDÜRÜLDÜ

Geçtiğimiz hafta, Batı Bengal eyaletindeki devlet hastanesinde 36 saatlik mesainin ardından dinlenme alanı olmadığı için seminer odasında uyuyan stajyer doktorun cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürülmesi ülkede protesto gösterilerine neden oldu.

Hindistan'da hastaneler kapanıyor: Doktorlar, tecavüze uğrayıp öldürülen meslektaşları için eylemde - 5

Bu olay, doktorlar arasında ülke çapında protesto gösterilerine yol açarken, 2012 yılında Yeni Delhi'de hareket halindeki bir otobüste 23 yaşındaki bir öğrencinin uğradığı toplu tecavüz ve cinayet vakasını akıllara getirdi.

Hindistan'da hastaneler kapanıyor: Doktorlar, tecavüze uğrayıp öldürülen meslektaşları için eylemde - 6
Hindistan'da hastaneler kapanıyor: Doktorlar, tecavüze uğrayıp öldürülen meslektaşları için eylemde - 7
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