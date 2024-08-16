Hindistan'da hastaneler kapanıyor: Doktorlar, tecavüze uğrayıp öldürülen meslektaşları için eylemde

EN AZ 24 SAATLİK KAPAMA

Ülkenin en büyük sağlık çalışanları topluluğu olan Hindistan Tabipler Birliği, cumartesi sabahından itibaren temel hizmetler hariç olmak üzere hastanelerdeki çoğu bölümün 24 saat boyunca kapatılacağını duyurdu.

Bu kapanma, en az on yıldır yapılan en büyük grev olacak.