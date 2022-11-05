Hindistan'da hava kirliliği okulları kapattırdı

Başkentte "nefes almada zorluk" gibi şikayetlerle hastanelere başvuranlar olduğu belirtiliyor.



Yılın bu döneminde Yeni Delhi'de hava kirliliği çiftçilerin anız yakmasıyla artıyor. Oluşan duman tabakası, otomobillerden çıkan egzoz gazları ve inşaatlardan çıkan toz bulutuyla birleşiyor.