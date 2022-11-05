Hindistan'da hava kirliliği okulları kapattırdı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi üç gündür hava kirliliği nedeniyle yoğun bir duman tabakasıyla kaplı.
Yerel medyadaki haberlere göre Hava Kalitesi Endeksi, 500 üzerinden 470'e kadar çıktı.
Kirliliğin tehlikeli seviyeye ulaşması nedeniyle çeşitli önlemler alındı.
Yetkililer, önümüzdeki hafta fabrikalar ve inşaat alanlarını geçici olarak kapattı, dizel araçların trafiğe çıkışına kısıtlamalar getirdi.
Önlemler kapsamında ilkokullarda eğitime ara verildi, daha üst kademelerdeki öğrencilerin de okuldaki açık alan aktiviteleri sınırlandırıldı.
Başkentte gökyüzünü kaplayan pusu dağıtmak için sis tabancaları da kullanıldı.
Hükümetin açıklamasında, söz konusu önlemlerin, hava kirliliğinin azalmasını sağlamaması durumunda gelecek hafta daha sıkı önlemler alınacağı duyuruldu.
Başkentte "nefes almada zorluk" gibi şikayetlerle hastanelere başvuranlar olduğu belirtiliyor.
Yılın bu döneminde Yeni Delhi'de hava kirliliği çiftçilerin anız yakmasıyla artıyor. Oluşan duman tabakası, otomobillerden çıkan egzoz gazları ve inşaatlardan çıkan toz bulutuyla birleşiyor.
2013'ten bu yana dünyadaki kirlilik artışının yaklaşık yüzde 44'ü Hindistan'da meydana geldi. Özellikle başkent Yeni Delhi, dünyada hava kirliliğinin en yoğun olduğu yerler arasında.