Hindistan'da hava kirliliği okulları kapattırdı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yoğun sis tabakası üç gündür inmeyince yetkililer hava kirliliği nedeniyle alarma geçti. İlkokullarda eğitime ara verildi; fabrikalar ve inşaat alanları da geçici olarak kapatıldı. Dizel araçların trafiğe çıkışı da yasaklandı.

Hindistan'da hava kirliliği okulları kapattırdı - 1

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi üç gündür hava kirliliği nedeniyle yoğun bir duman tabakasıyla kaplı.

Hindistan'da hava kirliliği okulları kapattırdı - 2

Yerel medyadaki haberlere göre Hava Kalitesi Endeksi, 500 üzerinden 470'e kadar çıktı.

Hindistan'da hava kirliliği okulları kapattırdı - 3

Kirliliğin tehlikeli seviyeye ulaşması nedeniyle çeşitli önlemler alındı.

Hindistan'da hava kirliliği okulları kapattırdı - 4

Yetkililer, önümüzdeki hafta fabrikalar ve inşaat alanlarını geçici olarak kapattı, dizel araçların trafiğe çıkışına kısıtlamalar getirdi.

Hindistan'da hava kirliliği okulları kapattırdı - 5

Önlemler kapsamında ilkokullarda eğitime ara verildi, daha üst kademelerdeki öğrencilerin de okuldaki açık alan aktiviteleri sınırlandırıldı.

Hindistan'da hava kirliliği okulları kapattırdı - 6

Başkentte gökyüzünü kaplayan pusu dağıtmak için sis tabancaları da kullanıldı.

Hükümetin açıklamasında, söz konusu önlemlerin, hava kirliliğinin azalmasını sağlamaması durumunda gelecek hafta daha sıkı önlemler alınacağı duyuruldu.

Hindistan'da hava kirliliği okulları kapattırdı - 7

Başkentte "nefes almada zorluk" gibi şikayetlerle hastanelere başvuranlar olduğu belirtiliyor.

Yılın bu döneminde Yeni Delhi'de hava kirliliği çiftçilerin anız yakmasıyla artıyor. Oluşan duman tabakası, otomobillerden çıkan egzoz gazları ve inşaatlardan çıkan toz bulutuyla birleşiyor.

Hindistan'da hava kirliliği okulları kapattırdı - 8

2013'ten bu yana dünyadaki kirlilik artışının yaklaşık yüzde 44'ü Hindistan'da meydana geldi. Özellikle başkent Yeni Delhi, dünyada hava kirliliğinin en yoğun olduğu yerler arasında.

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