Hindistan'da heyelan: 120 kişi öldü, yüzlerce kişi toprak altında

Hindistan'da şiddetli muson yağmurlarının tetiklediği toprak kaymalarında en az 120 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin ise çamur ve enkaz altında kaldığı tahmin ediliyor. Bölgede görev almak için 200 asker gönderildi.Başbakan Narendra Modi, kurbanların ailelerine 2 bin 400 dolar (200 bin rupi) tazminat ödeneceğini açıkladı.

Hindistan'da heyelan: 120 kişi öldü, yüzlerce kişi toprak altında - 1

YAĞIŞLAR KÖPRÜYÜ ÇÖKERTTİ

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, güney sahil eyaleti Kerala şiddetli sağanak yağışlarla sarsıldı.

Yağışların tetiklediği toprak kaymasında en az 120 kişi öldü ve yüzlercesi toprak altında kaldı. Bölgedeki önemli bir köprünün çökmesi kurtarma çalışmalarında aksama yarattı.

DÜNYA HABERLERİ

Hindistan'da heyelan: 120 kişi öldü, yüzlerce kişi toprak altında - 2

Bölge yetkilisi gazetecilere yaptığı açıklamada, “Wayanad'daki heyelanla bağlantılı olarak otuz altı ölüm teyit edildi” dedi.

“Çok sayıda” kişinin yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Hindistan'da heyelan: 120 kişi öldü, yüzlerce kişi toprak altında - 3

200 ASKER GÖNDERİLDİ

Ulusal Afet Müdahale Gücü tarafından yayınlanan görüntülerde kurtarma ekiplerinin hayatta kalanları aramak ve sedyelerdeki cenazeleri bölgeden çıkarmak için çamurda ilerledikleri görülüyor.

Hindistan ordusu, arama ve kurtarma çalışmalarında eyalet güvenlik güçlerine ve itfaiye ekiplerine yardımcı olmak üzere bölgeye 200'den fazla asker gönderdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada “Yüzlerce kişinin toprak altında mahsur kaldığından şüpheleniliyor” denildi.

Hindistan'da heyelan: 120 kişi öldü, yüzlerce kişi toprak altında - 4

KURBAN AİLELERİNE TAZMİNAT

Başbakan Narendra Modi, Kerala hükümetine durumla ilgili “mümkün olan her türlü yardım” konusunda güvence verdiğini söyledi.

Modi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Düşüncelerim sevdiklerini kaybedenlerle ve dualarım yaralılarla birlikte” dedi.

Ofisi, kurbanların ailelerine 2 bin 400 dolar (200 bin rupi) tazminat ödeneceğini açıkladı.

Hindistan'da heyelan: 120 kişi öldü, yüzlerce kişi toprak altında - 5

500 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

2018 yılında Kerala'yı neredeyse bir asırdır vuran en kötü sel felaketinde yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Hindistan'ın son on yıllardaki en kötü toprak kayması 1998 yılında, şiddetli muson yağmurlarının tetiklediği kaya düşmesi sonucu en az 220 kişinin öldüğü ve Himalayalar'daki küçük Malpa köyünün tamamen sulara gömüldüğü olaydı.

DAHA FAZLA GÖSTER