Hindistan'da heyelan: 120 kişi öldü, yüzlerce kişi toprak altında

200 ASKER GÖNDERİLDİ

Ulusal Afet Müdahale Gücü tarafından yayınlanan görüntülerde kurtarma ekiplerinin hayatta kalanları aramak ve sedyelerdeki cenazeleri bölgeden çıkarmak için çamurda ilerledikleri görülüyor.

Hindistan ordusu, arama ve kurtarma çalışmalarında eyalet güvenlik güçlerine ve itfaiye ekiplerine yardımcı olmak üzere bölgeye 200'den fazla asker gönderdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada “Yüzlerce kişinin toprak altında mahsur kaldığından şüpheleniliyor” denildi.