Hindistan'da heyelan: 120 kişi öldü, yüzlerce kişi toprak altında
Hindistan'da şiddetli muson yağmurlarının tetiklediği toprak kaymalarında en az 120 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin ise çamur ve enkaz altında kaldığı tahmin ediliyor. Bölgede görev almak için 200 asker gönderildi.Başbakan Narendra Modi, kurbanların ailelerine 2 bin 400 dolar (200 bin rupi) tazminat ödeneceğini açıkladı.
YAĞIŞLAR KÖPRÜYÜ ÇÖKERTTİ
Hindistan basınında çıkan haberlere göre, güney sahil eyaleti Kerala şiddetli sağanak yağışlarla sarsıldı.
Yağışların tetiklediği toprak kaymasında en az 120 kişi öldü ve yüzlercesi toprak altında kaldı. Bölgedeki önemli bir köprünün çökmesi kurtarma çalışmalarında aksama yarattı.