Hindistan'da ışığın bayramı dünya rekoru kırdı

HAVA ZEHİRLİ DUMANLA KAPLANDI

Kutlamalar sırasında ülke genelinde milyonlarca havai fişek atıldı.

Delhi gibi büyük kentlerde bu durum, özellikle kış mevsiminde etkili olan durgun hava nedeniyle yoğun ve toksik bir duman tabakasına yol açtı.



Pazartesi sabahı itibarıyla kentteki PM2.5 seviyeleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün güvenli kabul ettiği sınırın 16 katına çıktı.

Hava kalitesi endeksi (AQI) yer yer 500’e ulaştı. Geçen yıl bu rakam bin seviyesini aşmış ve uçuşların iptaline neden olmuştu.