Hindistan'da ışığın bayramı dünya rekoru kırdı
Hindistan’da "ışığın karanlığa galip gelişini" simgeleyen Diwali kutlamaları, bu yıl da milyonlarca havai fişeğin yarattığı zehirli dumanla gölgelendi. Ülkede 2 milyon 617 bin kandille dünya rekoru kırılırken, başkent Delhi’de hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü sınırının 16 katına çıktı.
Hindistan’da pazartesi günü bir milyardan fazla kişi, her yıl olduğu gibi “iyiliğin kötülüğe, ışığın karanlığa galip gelişini” simgeleyen Hindu bayramı Diwali’yi kutladı.
Ancak ülke genelinde düzenlenen kutlamalar, başkent Yeni Delhi’nin havasını zehirli bir sisle kapladı.