Hindistan'da ışığın bayramı dünya rekoru kırdı

Hindistan’da "ışığın karanlığa galip gelişini" simgeleyen Diwali kutlamaları, bu yıl da milyonlarca havai fişeğin yarattığı zehirli dumanla gölgelendi. Ülkede 2 milyon 617 bin kandille dünya rekoru kırılırken, başkent Delhi’de hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü sınırının 16 katına çıktı.

Hindistan'da ışığın bayramı dünya rekoru kırdı - 1

Hindistan’da pazartesi günü bir milyardan fazla kişi, her yıl olduğu gibi “iyiliğin kötülüğe, ışığın karanlığa galip gelişini” simgeleyen Hindu bayramı Diwali’yi kutladı.

Ancak ülke genelinde düzenlenen kutlamalar, başkent Yeni Delhi’nin havasını zehirli bir sisle kapladı.

Hindistan'da ışığın bayramı dünya rekoru kırdı - 2

DÜNYA REKORU KIRILDI

Uttar Pradesh eyaletindeki kutsal şehir Ayodhya, Pazar gecesi tam 2 milyon 617 bin 215 toprak kandil (diya) yakarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

“Deepotsav” adı verilen bu etkinlik, Tanrı Rama’nın 14 yıllık sürgün sonrası doğum yeri Ayodhya’ya dönüşünü anıyor.

“Deepavali” (ışıklar dizisi) kelimesinden türetilen Diwali, evlerin önüne dizilen kandillerle hayat buluyor.

Hindistan'da ışığın bayramı dünya rekoru kırdı - 3

HAVA ZEHİRLİ DUMANLA KAPLANDI

Kutlamalar sırasında ülke genelinde milyonlarca havai fişek atıldı.

Delhi gibi büyük kentlerde bu durum, özellikle kış mevsiminde etkili olan durgun hava nedeniyle yoğun ve toksik bir duman tabakasına yol açtı.

Pazartesi sabahı itibarıyla kentteki PM2.5 seviyeleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün güvenli kabul ettiği sınırın 16 katına çıktı.

Hava kalitesi endeksi (AQI) yer yer 500’e ulaştı. Geçen yıl bu rakam bin seviyesini aşmış ve uçuşların iptaline neden olmuştu.

Hindistan'da ışığın bayramı dünya rekoru kırdı - 4

YEŞİL HAVAİ FİŞEK İZNİ

Hindistan Yüksek Mahkemesi, bu yıl hava kirliliğine rağmen “yeşil havai fişeklerin” iki günlüğüne kullanımına izin verdi.

Ancak yasadışı havai fişeklerin kaçak olarak kente sokulması, yasağın etkinliğini azaltıyor.

Yeni düzenlemeye göre, havai fişekler yalnızca Diwali arifesinde ve bayram gününde 06.00–07.00 ve 20.00–22.00 saatleri arasında kullanılabiliyor.

Hindistan'da ışığın bayramı dünya rekoru kırdı - 5

HAVA KİRLİLİĞİ ÖMÜRDEN ÇALIYOR

Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü’nün verilerine göre Delhi, dünyanın en kirli metropollerinden biri.

Kentteki hava kirliliği, ortalama yaşam süresini 11,9 yıl kısaltıyor.

The Lancet Planetary Health dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, 2009–2019 yılları arasında Hindistan’da 3,8 milyon ölüm hava kirliliğiyle ilişkilendirildi.

Hindistan'da ışığın bayramı dünya rekoru kırdı - 6

DİWALİ NEDİR?

Diwali, her ne kadar bir Hindu bayramı olsa da Sihler, Caynistler ve Budistler tarafından da kutlanıyor. Her bölgede anlatılan efsane farklı olsa da ortak tema iyiliğin kötülüğe galip gelişi.

Kuzey Hindistan’da, Rama’nın sürgünden dönüşü kutlanır. Güney’de, Tanrı Krishna’nın şeytan Naraka’yı yenmesi anılır.

Tüm kutlamalarda ışıklar, havai fişekler, yeni giysiler, ziyafetler ve dualar ortak unsurlardır.

Hindistan'da ışığın bayramı dünya rekoru kırdı - 7
