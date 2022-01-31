Hindistan'da olağan dışı soğuk kış: 176 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de sıcaklıkları, son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Anormal soğuk hava nedeniyle 176 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle aşırı hava olaylarının sıklığının ve şiddetinin artacağı konusunda uyardı.

Haberler - ntv.com.tr - AFP 31.01.2022 - 11:19 | Son Güncelleme : 31.01.2022 - 11:35

Hindistan'da olağan dışı soğuk kış: 176 kişi hayatını kaybetti - 1

'ın başkenti Yeni Delhi, çok sayıda evsizi öldürdüğü belirtilen olağan dışı soğuk hava ile mücadele ediyor.

Hindistan'da olağan dışı soğuk kış: 176 kişi hayatını kaybetti - 2

Büyüyen şehrin 20 milyonluk nüfusu, kavurucu yaz sıcağından sağanak yağışlara ve sonbaharın sonundaki kalın, zehirli dumana kadar yıl boyunca aşırı uç hava koşullarına alışkın. Ancak, soğuk hava ve şiddetli yağmurlar özellikle yoksul insanları ve evsizleri zor durumda bıraktı.

Hindistan'da olağan dışı soğuk kış: 176 kişi hayatını kaybetti - 3

Onlardan biri evsizler barınağında kalan 30 yaşındaki Mukesh. O ve barınak sakinlerinden oluşan küçük bir grup, her gece şehrin kaldırım kenarlarında tekrarlanan bir sahne olan, doğaçlama bir odun ateşinin etrafında toplanmaya başladı.

Hindistan'da olağan dışı soğuk kış: 176 kişi hayatını kaybetti - 4

Mukesh, "Son 10 gün çok soğuktu. Özellikle geçen hafta çok fazla güneş ışığı yoktu. Endişelendik çünkü ısınmak için çok uğraşmamız gerekiyor” diye konuştu.

Hindistan'da olağan dışı soğuk kış: 176 kişi hayatını kaybetti - 5

BU YIL AŞIRI SOĞIK NEDENİYLE 176 KİŞİ ÖLDÜ

Bununla birlikte, Yeni Delhi'deki evsizlikle ilgili son rakamlara ulaşmak zor, ancak Hindistan'ın 2011 nüfus sayımına göre şehir sakinlerinin yaklaşık 47 bini sokaklarda yaşıyor. Yeni Delhi’de evsizlerle ile ilgili çalışan Bütünsel Gelişim Merkezi'nden Sunil Kumar Aledia, kentte bu yıl aşırı soğuğa maruz kalan 176 kişinin öldüğünü söyledi.

Hindistan'da olağan dışı soğuk kış: 176 kişi hayatını kaybetti - 6

Aledia, “Bu aşırı soğuklar nedeniyle sokaklardaki birçok insan ölüyor” dedi.

Hindistan'da olağan dışı soğuk kış: 176 kişi hayatını kaybetti - 7

Öte yandan, Hindistan'ın hava durumu bürosu Yeni Delhi’nin maksimum günlük sıcaklıklarının Ocak ayının çoğu için normalin iki ile altı santigrat derece altında olduğunu duyurdu.

Hindistan'da olağan dışı soğuk kış: 176 kişi hayatını kaybetti - 8

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK OCAK AYI SICAKLIĞI

Kentte geçen hafta,Salı günü, sadece 12.1 derecelik bir sıcaklık kaydedildi. Bununn 2013’ten bu yana Ocak ayında görülen en düşük sıcaklık olduğu aktarıldı. Ayrıca, Ocak ayı için uzun vadeli sıcaklık ortalamasının 10 derece altında olduğu belirtildi.

Hindistan'da olağan dışı soğuk kış: 176 kişi hayatını kaybetti - 9

AŞIRI HAVA OLAYLARI DAHA SIK YAŞANACAK

Birleşmiş Milletler (BM) ile iklim değişikliği modellemesi üzerine çalışan bir düşünce kuruluşu olan Bharti Kamu Politikası Enstitüsü'nden Anjal Prakash, “Bu durum normal değil. Küresel ısınma nedeniyle, aşırı hava olayları çok daha sık olacak ve gelecekte bu olayların şiddeti artacak" dedi.

Hindistan'da olağan dışı soğuk kış: 176 kişi hayatını kaybetti - 10

Öte yandan, soğuk havadan muzdarip olanlar sadece Delhi halkı değil. Şehrin sokak köpeklerine soğuğa dayanmaları için hayvanseverler tarafından özel ceketler giydiriliyor ve sıcak yemeklerle besleniyorlar.

Hindistan'da olağan dışı soğuk kış: 176 kişi hayatını kaybetti - 11

Açık havada çay dükkanı işleten ve bölgedeki bazı sokak hayvanlarına bakan Raju Kashyap, “Bu yıl hem ben hem de köpeklerim soğuğu daha fazla hissettik” dedi.

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