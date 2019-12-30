Hindistan'da protestolar sürüyor

Öte yandan Mumbai'de polis, düzenlenmesi planlanan yasa karşıtı yürüyüşe izin vermedi. Protesto gösterisinin sadece Azad Meydanı ile sınırlı kalacağı belirtildi. İsmi açıklanmayan organizatörlerden biri, "Polis tarafından bize miting yapmamız için izin verilmedi. Polis bize şiddet korkusu nedeniyle izin verilmediğini söyledi. Ancak mücadele devam edecek." dedi.