Hindistan’da rekor sıcaklıklar: Termometreler 50 dereceye dayandı

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 16.05.2022 - 14:03 | Son Güncelleme : 16.05.2022 - 14:09
Hindistan'ın kuzeyinde yoğun bir sıcak hava dalgası yayılıyor ve sıcaklıklar başkent Delhi'nin bazı bölgelerinde 49,2 derecelik rekor seviyeye ulaştı.
Bu, başkentte Mart ayından bu yana görülen beşinci sıcak hava dalgası oldu.Ülkenin birçok yerindeki yetkililer, sıcaklıkların yüksek kalması nedeniyle insanlardan önlem almalarını istedi. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların bebekler, yaşlılar ve kronik hastalıkları olan insanlar da dahil olmak üzere savunmasız kişiler için sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarı yapıldı.
Hindistan'ın hava durumu departmanı, Himachal Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Punjab ve Bihar eyaletlerinin özellikle son birkaç gün içinde yükselen sıcaklıklara tanık olduğunu bildirdi.Kurum, bazı bölgelerde sıcaklıkların 2-4 derece düşmesinin muhtemel olduğunu ancak yoğun sıcaklıkların devam edeceğini aktardı.
Bununla birlikte, şiddetli sıcak hava dalgaları bu yaz kuzey Hindistan'da milyonlarca insanın hayatını ve geçim kaynağını alt üst etti. Bu ayın başlarında, Başbakan Narendra Modi eyalet başbakanlarından sıcaklıklar normalden daha hızlı yükselirken aşırı sıcaklığın etkisini hafifletmek için planlar hazırlamalarını istedi.
Hindistan'da özellikle Mayıs ve Haziran aylarında sıcak hava dalgaları yaygın olsa da, bu yılın başlarında, ilk sıcak hava dalgasının geldiği Mart ayından itibaren yüksek sıcaklıklar erkenden başladı. Mart ayı için ortalama maksimum sıcaklıklar 122 yılın en yüksek seviyesiydi.
Bir düşünce kuruluşu olan Bilim ve Çevre Merkezi, bu yılki erken sıcak hava dalgalarının, kuzeydeki Himachal Pradesh eyaleti de dahil olmak üzere yaklaşık 15 eyaleti etkilediğini açıkladı.
Hindistan Meteoroloji Departmanında (IMD) kıdemli bir bilim insanı olan Naresh Kumar, mevcut sıcak hava dalgasını yerel atmosferik faktörlere bağladı.
Kumar, antisiklonların (havanın battığı yüksek atmosferik basınç alanları) Mart ayında batı Hindistan'ın bazı bölgelerinde sıcak ve kuru havaya neden olduğunu söyledi.
Öte yandan, yüksek sıcaklıklar nedeniyle çiftçiler, buğday hasadını etkilediğini ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle arz kesintileri göz önüne alındığında bunun potansiyel olarak küresel sonuçlara yol açabilecek bir gelişme olduğunu belirtti. Yüksek sıcaklıklar, ayrıca elektrik talebinde bir artışı tetikleyerek birçok eyalette kesintilere ve kömür kıtlığı korkularına yol açtı.
Başbakan Modi, yükselen sıcaklıklar nedeniyle artan yangın riskine de işaret etti.