Hindistan’da rekor sıcaklıklar: Termometreler 50 dereceye dayandı

Bu, başkentte Mart ayından bu yana görülen beşinci sıcak hava dalgası oldu.Ülkenin birçok yerindeki yetkililer, sıcaklıkların yüksek kalması nedeniyle insanlardan önlem almalarını istedi. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların bebekler, yaşlılar ve kronik hastalıkları olan insanlar da dahil olmak üzere savunmasız kişiler için sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarı yapıldı.