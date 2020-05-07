Hindistan'da sanayi tesisinde kimyasal gaz sızıntısı: 8 ölü

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla kapalı bulunan ve tekrar faaliyete geçmeye hazırlanan LG Polymers isimli şirkete ait bir sanayi tesisinden sabah erken saatlerde sentetik kimyasal stiren sızmaya başladı.

Yetkililer, sızıntının başlamasıyla 3 kilometrelik alan içerisinde yaşayan çok sayıda kişinin solunum güçlüğü, gözlerde yanma hissi ve çeşitli şikayetlerle hastanelere gitmeye çalıştığını, çoğunun yollarda baygın düştüğünü belirtti.

Olayda aralarında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi öldü, 1000'in üzerinde kişi hastalandı.

Başbakan Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın takipçisi olduklarını vurgulayarak, sızıntından etkilenenler için dua ettiğini söyledi.