Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın batısında etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 136'ya yükseldiği bildirildi.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 25.07.2021 - 09:37

Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti - 1
Muson yağmurlarının etkisi altındaki Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 136'ya çıktı.
Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti - 2
Maharaştra Yardım ve Rehabilitasyon Bakanı Vijay Wadettiwar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam itibarıyla sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 136'ya ulaştığını bildirdi.
Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti - 3
Wadettiwar, durumun kontrol altında olduğunu ve yağışlardan etkilenen bölgelere insani yardım malzemelerinin ulaştırılması için her türlü çabanın gösterildiğini ifade etti.
Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti - 4
Öte yandan Hindistan Hava Kuvvetlerine bağlı nakliye uçaklarının da arama kurtarma çalışmalarında yer aldığı kaydedildi.
Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti - 5
Eyalet yetkilisi Sagar Pathak dün, Maharaştra'da etkili olan yağışlarda 47 kişinin öldüğünü ve en az 30 kişinin kaybolduğunu bildirmişti.
Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti - 6
Şiddetli yağışların vurduğu Mumbai'de ise heyelan nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetmişti.
Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti - 7
Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti - 8
Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti - 9
Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti - 10
Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti - 11
Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti - 12
Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti - 13
Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti - 14
Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti - 15
Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti - 16
Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti - 17
Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti - 18
Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti - 19
Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti - 20

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