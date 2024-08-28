Hindistan'da sel felaketi: 15 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan uzun süredir şiddetli yağışlar ve bu yağışların meydana getirdiği afetlerle mücadele ediyor.

Yerel medya bugün meydana gelen şiddetli yağışların, kuvvetli sellere yol açarak en az 15 kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi.

Batı kıyısındaki Gujarat eyaletinde nehirler taştı ve 23 binden fazla kişi ise evlerinden tahliye edildi.