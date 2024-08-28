Hindistan'da sel felaketi: 15 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan'da yaklaşık bir aydır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 15 kişi hayatını kaybetti. Batı kıyısındaki Gujarat eyaletinde nehirler taşarken 23 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Başbakan Bhupendra Patel, balıkçıları dalgalı denizlere açılmamaları konusunda uyardı.
Hindistan uzun süredir şiddetli yağışlar ve bu yağışların meydana getirdiği afetlerle mücadele ediyor.
Yerel medya bugün meydana gelen şiddetli yağışların, kuvvetli sellere yol açarak en az 15 kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi.
Batı kıyısındaki Gujarat eyaletinde nehirler taştı ve 23 binden fazla kişi ise evlerinden tahliye edildi.