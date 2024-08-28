Hindistan'da sel felaketi: 15 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'da yaklaşık bir aydır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 15 kişi hayatını kaybetti. Batı kıyısındaki Gujarat eyaletinde nehirler taşarken 23 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Başbakan Bhupendra Patel, balıkçıları dalgalı denizlere açılmamaları konusunda uyardı.

Hindistan'da sel felaketi: 15 kişi yaşamını yitirdi - 1

Hindistan uzun süredir şiddetli yağışlar ve bu yağışların meydana getirdiği afetlerle mücadele ediyor.
Yerel medya bugün meydana gelen şiddetli yağışların, kuvvetli sellere yol açarak en az 15 kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi.

Batı kıyısındaki Gujarat eyaletinde nehirler taştı ve 23 binden fazla kişi ise evlerinden tahliye edildi.

DÜNYA HABERLERİ

Hindistan'da sel felaketi: 15 kişi yaşamını yitirdi - 2

BAŞBAKAN BALIKÇILARI UYARDI

Business Standard gazetesi, pazartesi gününden bu yana yaşanan can kayıplarının eyaletin sekiz bölgesinde meydana geldiğini bildirdi.

Başbakan Bhupendra Patel, yaptığı sosyal medya paylaşımında balıkçı ekiplerinin dalgalı denizlere açılmamaları konusunda uyarıldığını belirtti.

Hindistan'da sel felaketi: 15 kişi yaşamını yitirdi - 3

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİ OLUYOR

Bölgede gerçekleşen Muson yağmurları her yıl geniş çaplı yıkımlara yol açıyor.

Uzmanlar iklim değişikliğinin hava modellerini etkileyerek hava olaylarının şiddetlenmesinde etkili olduğunu belirtiyor.

Hindistan'da sel felaketi: 15 kişi yaşamını yitirdi - 4

YAS İLAN EDİLMİŞTİ

Kısa süre önce Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları sonucunda 167 kişi hayatını kaybetmiş, yas ilan edilmişti.

Hindistan'da sel felaketi: 15 kişi yaşamını yitirdi - 5

Geçtiğimiz hafta ise Kuzeydoğu eyaleti Tripura'da gerçekleşen sel ve toprak kaymalarıyla birlikte 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın yanı başındaki Bangladeş'te de şiddetli seller aynı dönemde en az 40 kişinin ölümüne yol açarken, yaklaşık 300 bin kişi acil durum sığınaklarına sığındı.

DAHA FAZLA GÖSTER