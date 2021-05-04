Hindistan’da toplam Covid-19 vaka sayısı 20 milyonu geçti: Muhalefetten tam kapanma çağrısı

TIMES OF INDIA'DAN MODİ'YE ELEŞTİRİ

Modi, son enfeksiyon dalgasını sınırlamak için daha erken hareket etmemek ve büyük ölçüde maskesiz milyonlarca insanın Mart ve Nisan aylarında dini festivallere ve kalabalık siyasi mitinglere katılmasına izin verdiği için eleştirildi.

Ülkenin saygın gazetelerinden Times of India "Son haftalarda ortaya çıkan durum, hem Merkez hem de eyaletlerin ikinci dalga için üzücü bir şekilde hazırlıksız olduğudur" değerlendirmesini yaptı.