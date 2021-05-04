Hindistan’da toplam Covid-19 vaka sayısı 20 milyonu geçti: Muhalefetten tam kapanma çağrısı

Hindistan'da muhalefet lideri Rahul Gandhi, ülkedeki toplam vaka sayısı 20 milyonu geçtiği için ülke çapında bir kapanma çağrısı yaptı. İkinci dalga nedeniyle, corona virüs enfeksiyonlarında dünyanın en hızlı artışını yaşayan Hindistan'da son 10 milyon vakanın eklenmesi yaklaşık 4 ay sürdü. İlk 10 milyon vakanın ise 10 aydan fazla bir sürede meydana geldi.

ntv.com.tr - Reuters 04.05.2021 - 11:34

Hindistan’da toplam Covid-19 vaka sayısı 20 milyonu geçti: Muhalefetten tam kapanma çağrısı - 1

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke son 24 saatte 357 bin 229 yeni vaka bildirdi, ölü sayısı ise  3 bin 449 artarak 222 bin 408'e ulaştı. Ancak uzmanlar, Hindistan'daki gerçek vaka sayılarının resmi olarak açıklanandan beş ile 10 kat daha fazla olabileceğini öne sürüyor.

Hindistan’da toplam Covid-19 vaka sayısı 20 milyonu geçti: Muhalefetten tam kapanma çağrısı - 2

MUHALEFETTEN KAPANMA ÇAĞRISI

Hindistan Ulusal Kongresi Partisi  milletvekili Rahul Gandhi, Hindistan Hükümeti'ne atıfta bulunarak, "Corona virüsün yayılmasını durdurmanın tek yolu şu anda tam bir kapanma uygulamaktır. Hükümetin eylemsizliği birçok masum insanı öldürüyor” ifadelerini kullandı.

Hindistan’da toplam Covid-19 vaka sayısı 20 milyonu geçti: Muhalefetten tam kapanma çağrısı - 3
Diğer taraftan, Başbakan Narendra Modi'nin hükümeti, ekonomik kayıp riski nedeniyle ulusal bir tecrit uygulamaya isteksiz, ancak ülkedeki bazı eyaletler çeşitli kısıtlamalar getirdi.
Hindistan’da toplam Covid-19 vaka sayısı 20 milyonu geçti: Muhalefetten tam kapanma çağrısı - 4

Covid-19’un son derece bulaşıcı Hindistan varyantı vakalarındaki artış, ülkedeki sağlık sistemini batırdı, enfekte olanlar için hayatta kalmak için hayati önem taşıyan tıbbi oksijen kaynaklarını boşalttı. 

Hindistan’da toplam Covid-19 vaka sayısı 20 milyonu geçti: Muhalefetten tam kapanma çağrısı - 5

TIMES OF INDIA'DAN MODİ'YE ELEŞTİRİ

Modi, son enfeksiyon dalgasını sınırlamak için daha erken hareket etmemek ve büyük ölçüde maskesiz milyonlarca insanın Mart ve Nisan aylarında dini festivallere ve kalabalık siyasi mitinglere katılmasına izin verdiği için eleştirildi.

Ülkenin saygın gazetelerinden Times of India "Son haftalarda ortaya çıkan durum, hem Merkez hem de eyaletlerin ikinci dalga için üzücü bir şekilde hazırlıksız olduğudur" değerlendirmesini yaptı. 

Hindistan’da toplam Covid-19 vaka sayısı 20 milyonu geçti: Muhalefetten tam kapanma çağrısı - 6

HİNDİSTAN'DAKİ AŞI KRİZİ

Hindistan'daki Covid-19 vakalarındaki artış, malzeme ve teslimatla ilgili sorunlar nedeniyle aşılarda çarpıcı bir düşüşle aynı zamana denk geldi. 

Hindistan’da toplam Covid-19 vaka sayısı 20 milyonu geçti: Muhalefetten tam kapanma çağrısı - 7

NÜFUSUN YALNIZCA YÜZDE 9,3'Ü AŞI OLDU

1,35 milyar nüfuslu ülkede 2 Mayıs itibariyle yaklaşık 127 milyon kişi (nüfusun yüzde 9,3’ü) en az bir doz aşı oldu.
Hindistan’da toplam Covid-19 vaka sayısı 20 milyonu geçti: Muhalefetten tam kapanma çağrısı - 8
Ancak, Mumbai'yi de içeren zengin Maharashtra eyaleti de dahil olmak üzere en az üç Hindistan eyaleti aşı arzında sorun yaşadığını belirterek bazı aşılama merkezlerini kapattı.
Hindistan’da toplam Covid-19 vaka sayısı 20 milyonu geçti: Muhalefetten tam kapanma çağrısı - 9
Bununla birlikte, Hindistan, aşılarını ülkeye satmaları için Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson ve Moderna’yı davet etti. Ancak, hiçbiri henüz ülkeye aşı onayı için başvurmadı.
Hindistan’da toplam Covid-19 vaka sayısı 20 milyonu geçti: Muhalefetten tam kapanma çağrısı - 10

Pazartesi Maharastıra eyaleti,  bir hafta önceki rekor 534 bin 372'ye kıyasla 79 bin 491 doz aşı  uyguladı. Aynı zamanda yerel sağlık yetkilileri doğu eyaleti Odisha'nın 30 ilçesinin 11'inde aşı uygulamalarının  kaynak yetersizliğini gerekçe göstererek durdurduğunu söyledi.

Hindistan’da toplam Covid-19 vaka sayısı 20 milyonu geçti: Muhalefetten tam kapanma çağrısı - 11

AŞILANMASI GEREKEN İNSAN SAYISI 2 KATINA ÇIKTI

Hindistan'ın iki mevcut aşı üreticisinin kamuya açık tahminleri, toplam 70-80 milyon dozluk üretimin, yalnızca iki ay veya daha uzun bir süre içinde artacağını gösteriyor, ancak aşılara uygun insan sayısı 1 Mayıs'tan bu yana tahmini 800 milyona iki katına çıktı. 

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