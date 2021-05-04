Hindistan’da toplam Covid-19 vaka sayısı 20 milyonu geçti: Muhalefetten tam kapanma çağrısı

ntv.com.tr - Reuters 04.05.2021 - 11:34
Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke son 24 saatte 357 bin 229 yeni vaka bildirdi, ölü sayısı ise 3 bin 449 artarak 222 bin 408'e ulaştı. Ancak uzmanlar, Hindistan'daki gerçek vaka sayılarının resmi olarak açıklanandan beş ile 10 kat daha fazla olabileceğini öne sürüyor.
Hindistan Ulusal Kongresi Partisi milletvekili Rahul Gandhi, Hindistan Hükümeti'ne atıfta bulunarak, "Corona virüsün yayılmasını durdurmanın tek yolu şu anda tam bir kapanma uygulamaktır. Hükümetin eylemsizliği birçok masum insanı öldürüyor” ifadelerini kullandı.
Covid-19’un son derece bulaşıcı Hindistan varyantı vakalarındaki artış, ülkedeki sağlık sistemini batırdı, enfekte olanlar için hayatta kalmak için hayati önem taşıyan tıbbi oksijen kaynaklarını boşalttı.
Modi, son enfeksiyon dalgasını sınırlamak için daha erken hareket etmemek ve büyük ölçüde maskesiz milyonlarca insanın Mart ve Nisan aylarında dini festivallere ve kalabalık siyasi mitinglere katılmasına izin verdiği için eleştirildi.
Ülkenin saygın gazetelerinden Times of India "Son haftalarda ortaya çıkan durum, hem Merkez hem de eyaletlerin ikinci dalga için üzücü bir şekilde hazırlıksız olduğudur" değerlendirmesini yaptı.
Hindistan'daki Covid-19 vakalarındaki artış, malzeme ve teslimatla ilgili sorunlar nedeniyle aşılarda çarpıcı bir düşüşle aynı zamana denk geldi.
Pazartesi Maharastıra eyaleti, bir hafta önceki rekor 534 bin 372'ye kıyasla 79 bin 491 doz aşı uyguladı. Aynı zamanda yerel sağlık yetkilileri doğu eyaleti Odisha'nın 30 ilçesinin 11'inde aşı uygulamalarının kaynak yetersizliğini gerekçe göstererek durdurduğunu söyledi.
Hindistan'ın iki mevcut aşı üreticisinin kamuya açık tahminleri, toplam 70-80 milyon dozluk üretimin, yalnızca iki ay veya daha uzun bir süre içinde artacağını gösteriyor, ancak aşılara uygun insan sayısı 1 Mayıs'tan bu yana tahmini 800 milyona iki katına çıktı.