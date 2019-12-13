Hindistan'da 'vatandaşlık yasası' protestoları sürüyor

Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerji, yaptığı açıklamada, değiştirilen Vatandaşlık Yasası'nın "hiçbir koşul altında" Batı Bengal'de uygulanmasına izin vermeyeceğini bildirdi.

Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan ile Pencap eyaleti Başbakanı Amarinder Singh de yasanın kendi eyaletlerinde uygulanmasına müsaade etmeyeceklerini duyurdu.

Öte yandan, Hindistan İçişleri Bakanlığı'na dayandırılan kaynaklara göre, eyaletlerin yasanın uygulanmasını reddedecek yetkilerinin olmadığı ve kanunun tüm eyaletler için geçerli olduğu vurgulandı.