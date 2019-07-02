Hindistan'da yağış nedeniyle duvar çöktü: 15 ölü, 69 yaralı
İHA
Hindistan'ın Mumbai kentinde muson yağmurları nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi de yaralandı.
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1Hindistan'ın Mumbai kentindeki Pimpripada bölgesinde muson yağmurları nedeniyle gecekondu mahallesinde duvar çöktü.
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2En az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin yaralandığı belirtildi.
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3Yaralananların hastaneye kaldırıldığı, enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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4Mumbai’de iki gündür son on yılın en şiddetli yağışları görülüyor.
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5Yağışlar nedeniyle şehrin bazı noktalarında sel meydana geldi.
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6Yetkililerin kentte yaşayanlara evlerinde kalmaları uyarısı yaptığı, tren seferlerinin azaltıldığı belirtildi.
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