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Hindistan'da yağış nedeniyle duvar çöktü: 15 ölü, 69 yaralı

İHA

Hindistan'ın Mumbai kentinde muson yağmurları nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi de yaralandı.

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    Hindistan'ın Mumbai kentindeki Pimpripada bölgesinde muson yağmurları nedeniyle gecekondu mahallesinde duvar çöktü.
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    En az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin yaralandığı belirtildi.
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    Yaralananların hastaneye kaldırıldığı, enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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    Mumbai’de iki gündür son on yılın en şiddetli yağışları görülüyor.
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    Yağışlar nedeniyle şehrin bazı noktalarında sel meydana geldi.
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    Yetkililerin kentte yaşayanlara evlerinde kalmaları uyarısı yaptığı, tren seferlerinin azaltıldığı belirtildi.
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