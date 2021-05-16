Hindistan’da yağmur, Ganj nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce ceseti ortaya çıkardı

KÖYLÜLER YOLLARDA ÖLÜYOR

Bununla birlikte, Hindistan’ın iki büyük eyaleti olan Uttar Pradesh ve Bitar’da toplam 38 milyon kişi Covid-19 ile enfekte olarak ülke çapında yaşanan dalgalanmada en kötü etkilenenler arasında yer alıyor. Bahtsız köylüler, hastaları tedavi için yakındaki kasaba ve şehirlere götürüyor, çoğu yolda ölüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 311 bin 170 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 24 milyon 684 bin 77'ye, toplam can kaybı sayısı 270 bin 284'ye yükseldi. Ülkede 3 milyon 618 bin 458 hastanın tedavisi sürüyor