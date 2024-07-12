Hindistan'da yılın düğünü! Asya'nın en zengin ailesinin oğlu bugün evleniyor

MALİYETİ AÇIKLANMADI

Adından sıkça söz ettiren Ambani ailesi henüz düğünün maliyetini açıklamadı.

Ancak, düğün organizasyon şirketleri dünyanın yakından takip ettiği aylar süren kutlamalar ve düğün töreninin maliyetinin şimdiden 132 milyon ila 156 milyon dolara mal olduğunu ifade ediyor.

Rihanna’ya performansı için 7 milyon dolar, Justin Bieber’e ise 10 milyon dolar ödendiği iddia ediliyor.