Hindistan'da yılın düğünü! Asya'nın en zengin ailesinin oğlu bugün evleniyor
Asya'nın en zengin iş adamı Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani, Mart ayından bu yana devam eden kutlamalarının ardından bugün evleniyor. Yılın düğünü olarak tanımlanan tören, 12-14 Temmuz tarihleri arasında damat Anant'ın anne ve babası Mukesh ve Nita Ambani'nin 16 bin kişi kapasiteli 27 katlı konutunda gerçekleştirilecek.
YILIN DÜĞÜNÜ BAŞLADI
Asya'nın en zengin iş adamı Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani'nin düğün etkinlikleri Hindistan'ın Mumbai kentinde başladı.