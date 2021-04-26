Hindistan’daki Covid-19 krizi gün geçtikçe kötüleşiyor: Oksijen ve remdesivir karaborsaya düştü

ntv.com.tr - Reuters 26.04.2021 - 16:42
Hindistan son beş günlük rekorunu kırarak son 24 saatte 352 bin 991 yeni corona virüs vakası daha kaydetti. Bu zaman dilimde ayrıca 2 bin 812 yeni ölüm yaşandı.
Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü müdürü Dr. Randeep Guleria, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Evlerde remdesivir ve oksijen gibi ilaçların istiflenmesi paniğe neden oluyor ve bu durum hastanelerde kıtlığa neden oluyor" dedi.
Guleria, “Covid-19 çoğunlukla hafif seyreder. İnsanların yüzde 85-90'ı sadece soğuk algınlığı, ateş, boğaz ağrısı ve vücut ağrısından muzdariptir. Bu enfeksiyonların üstesinden gelmek için sadece evde tedavi yeterlidir ve oksijene veya remdesivir'e ihtiyaç yoktur ”dedi.
Diğer taraftan, oksijen talebi son birkaç gün içinde Hindistan genelinde yüzde 20'den fazla arttı. Başkent Yeni Delhi'de hastaneler akut oksijen kıtlığı yaşıyor ve bazen 30 dakika içinde tüm stok tükeniyor. Bu durum ise yüzlerce hayatı riske atıyor. Cumartesi günü yaşanan oksijen krizi sırasında başkentteki Jaipur Golden hastanesinde 20 hasta öldü. Pazar günü ise, Gurgaon’daki Kathuria hastanesinde dört hasta aynı nedenle yaşamını yitirdi.
Öte yandan, ülkede oksijen ve remdesivirin aşırı yüksek fiyatlarla sayıldığı bir karaborsa oluştu. Hafta sonu, remdesivir enjeksiyonların tanesini 40 bin rupiye (yaklaşık 4 bin 450 lira) satmaya çalışan üç kişi tutuklandı.
Bununla birlikte, ABD, Hindistan'a uluslararası destek vaadinde bulundu. Joe Biden, aşı üretim materyali, terapötikler, testler, vantilatörler ve koruyucu ekipman tedariği de dahil olmak üzere ABD'nin "ihtiyaç anında Hindistan'a yardım etmeye kararlı" olduğunu söyledi.