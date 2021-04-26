Hindistan’daki Covid-19 krizi gün geçtikçe kötüleşiyor: Oksijen ve remdesivir karaborsaya düştü

Hindistan, son 24 saat içinde 352 bin 991 yeni vaka ve 2 bin 812 yeni ölüm bildirerek yeni bir rekora imza attı. Üst düzey Hintli doktorlar, insanların evlerde oksijen ve remdevisir gibi ilaçları depoladığını ifade ederek bu durumun hastanelerde tıbbi malzeme kıtlığı yarattığına vurgu yaptı. Öte yandan, ülkenin başkenti Yeni Delhi’de insanlar ölürken, oksijen ile remdesivirin karaborsaya düştüğü ve tek bir enjeksiyonun 4 bin 500 liraya satıldığı belirtildi.

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ntv.com.tr - Reuters 26.04.2021 - 16:42

Hindistan son beş günlük rekorunu kırarak son 24 saatte 352 bin 991 yeni corona virüs vakası daha kaydetti. Bu zaman dilimde ayrıca 2 bin 812 yeni ölüm yaşandı.

25 Nisan'a kadar olan haftada, ülke, bir önceki haftaya göre Covid-19 ölümlerinde kümülatif yüzde 89 artış ve toplam 2,2 milyon yeni vaka kaydetmiş oldu. Toplam teyit edilen enfeksiyonlar ise 17 milyonu geçti.

REMDESİVİR VE OKSİJEN EVLERDE İSTİFLENİYOR Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü müdürü Dr. Randeep Guleria, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Evlerde remdesivir ve oksijen gibi ilaçların istiflenmesi paniğe neden oluyor ve bu durum hastanelerde kıtlığa neden oluyor" dedi.

Guleria, çoğu insanın oksijenle tedavi edilmesine gerek olmadığını ve onu evlerde tutmanın kritik hastalar için ulaşılabilirliği azaltığı konusunda uyararak, remdesivir'in de "sihirli mermi" olmadığını da vurguladı.

Guleria, “Covid-19 çoğunlukla hafif seyreder. İnsanların yüzde 85-90'ı sadece soğuk algınlığı, ateş, boğaz ağrısı ve vücut ağrısından muzdariptir. Bu enfeksiyonların üstesinden gelmek için sadece evde tedavi yeterlidir ve oksijene veya remdesivir'e ihtiyaç yoktur ”dedi.

HASTANELERDEKİ OKSİJEN YETERSİZLİĞİ YALNIZCA HAFTASONU 20'DEN FAZLA İNSANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU Diğer taraftan, oksijen talebi son birkaç gün içinde Hindistan genelinde yüzde 20'den fazla arttı. Başkent Yeni Delhi'de hastaneler akut oksijen kıtlığı yaşıyor ve bazen 30 dakika içinde tüm stok tükeniyor. Bu durum ise yüzlerce hayatı riske atıyor. Cumartesi günü yaşanan oksijen krizi sırasında başkentteki Jaipur Golden hastanesinde 20 hasta öldü. Pazar günü ise, Gurgaon’daki Kathuria hastanesinde dört hasta aynı nedenle yaşamını yitirdi.

KARABORSADA ENJEKSİYON BAŞINA 4 BİN 500 LİRA İSTENİYOR Öte yandan, ülkede oksijen ve remdesivirin aşırı yüksek fiyatlarla sayıldığı bir karaborsa oluştu. Hafta sonu, remdesivir enjeksiyonların tanesini 40 bin rupiye (yaklaşık 4 bin 450 lira) satmaya çalışan üç kişi tutuklandı.

ULUSLARARASI TOPLUMDAN DESTEK SÖZÜ Bununla birlikte, ABD, Hindistan'a uluslararası destek vaadinde bulundu. Joe Biden, aşı üretim materyali, terapötikler, testler, vantilatörler ve koruyucu ekipman tedariği de dahil olmak üzere ABD'nin "ihtiyaç anında Hindistan'a yardım etmeye kararlı" olduğunu söyledi.

İngiltere ise Delhi'ye vantilatör ve oksijen gönderdiğini duyurdu. Fransa ve Almanya’nın da önümüzdeki günlerde Hindistan’a oksijen göndereceği açıklandı.

Hindistan'ınla uzun süredir sorunlu bir ilişkisi olan Pakistan’da başbakan İmran Han da ülkeye tıbbi ekipman ve malzeme teklif etti.