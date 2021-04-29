Hindistan'daki ölümcül Covid-19 krizi neden tüm dünyayı tehdit ediyor?

HİNDİSTAN COVAX'IN EN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİ: 92 ÜLKEYE AŞI GÖNDERME SÖZÜ VERDİ

Diğer taraftan, yeni mutasyon riskinin yanı sıra Hindistan'daki ikinci corona virüs dalgası dünya için başka bir sorunu teşkil ediyor. Çünkü, ülke , düşük gelirli ülkelere indirimli veya ücretsiz dozlar sağlayan küresel aşı paylaşım girişimi COVAX'ın önemli oyuncularından biri.

Hindistan, 92 fakir 200 milyon COVAX aşı dozu tedarik etme sözü verdi. Ancak ülkenin hızla kötüleşen kendi durumu, Delhi'nin odak noktasını COVAX'tan Hindistan vatandaşlarına öncelik vermeye kaydırmasına neden oldu.



