Hindistan'daki ölümcül Covid-19 salgınında son durum: Halk oksijensizlikten ölürken, zenginler özel jetlerle yurt dışına kaçıyor

DUBAİ'YE 6 KİŞİLİK UÇUŞUN FİYATI 250 BİN LİRA

Bir başka özel jet sağlayıcısı Enthrall Aviation, son birkaç gün içinde yüzlerce talep aldıklarını belirtti. Şirket sözcüsü, "Talebi karşılamak için yurt dışından daha fazla uçak talep etti. Mumbai'den Dubai'ye 13 kişilik bir uçak kiralamak 38 bin dolara (yaklaşık 314 bin lira), altı kişilik bir jet kiralamak ise 31 bin dolara (yaklaşık 250 bin lira) mal oluyor. Tayland’a da birkaç uçuş gerçekleştirdik. Ancak çoğunlukla talep Dubai'ye yönelik" dedi.