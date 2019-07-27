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Hindistan'ı sel vurdu (Yolcu treninde 700 kişi mahsur kaldı)

NTV Haber, DHA

Hindistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel, demiryolu ulaşımını durma noktasına getirdi. Sel nedeniyle Mumbai-Kolhapur seferini yapan yolcu treninde 700 kişi mahsur kaldı.

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    Aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel; yolcu treninin, Vangani kasabası yakınlarında durmasına sebep oldu.
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    Trende bulunan 700 kişi, saatlerce kurtarılmayı bekledi. Şimdiye kadar 500 kişi tahliye edildi.
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    Trenin bulunduğu bölgeye 2 helikopter ve 6 kurtarma botu da sevk edilmiş durumda.
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    Hindistan Hava ve Deniz Kuvvetleri, bölgede kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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    Uluslararası Kızılhaç Örgütü, muson yağmurlarının etkili olduğu Güney Asya genelinde yaklaşık 6 milyon kişinin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıyor.
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