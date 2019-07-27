Hindistan'ı sel vurdu (Yolcu treninde 700 kişi mahsur kaldı)
NTV Haber, DHA
Hindistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel, demiryolu ulaşımını durma noktasına getirdi. Sel nedeniyle Mumbai-Kolhapur seferini yapan yolcu treninde 700 kişi mahsur kaldı.
-
1Aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel; yolcu treninin, Vangani kasabası yakınlarında durmasına sebep oldu.
-
2Trende bulunan 700 kişi, saatlerce kurtarılmayı bekledi. Şimdiye kadar 500 kişi tahliye edildi.
-
3Trenin bulunduğu bölgeye 2 helikopter ve 6 kurtarma botu da sevk edilmiş durumda.
-
4Hindistan Hava ve Deniz Kuvvetleri, bölgede kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
-
5Uluslararası Kızılhaç Örgütü, muson yağmurlarının etkili olduğu Güney Asya genelinde yaklaşık 6 milyon kişinin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıyor.
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10