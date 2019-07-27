Hindistan'ı sel vurdu (Yolcu treninde mahsur kalan 700 kişi kurtarıldı)
NTV Haber, DHA, Anadolu Ajansı
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de, muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle iki istasyon arasında mahsur kalan trenden 700 yolcu tahliye edildi.
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1Aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel; yolcu treninin, Vangani kasabası yakınlarında durmasına sebep oldu.
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2Trende bulunan 700 kişi, saatlerce kurtarılmayı bekledikten sonra tahliye edildi.
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3Trenin bulunduğu bölgeye 2 helikopter ve 6 kurtarma botu da sevk edildi.
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4Maharaştra Afet Yönetim Ofisinden yapılan açıklamada, Mahalaxmi Ekspres treninin, muson yağışlarının yol açtığı selde Mumbai yakınlarındaki Chamtoli'de mahsur kaldığı belirtildi.
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5Uluslararası Kızılhaç Örgütü, muson yağmurlarının etkili olduğu Güney Asya genelinde yaklaşık 6 milyon kişinin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıyor.
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Yetkililer, selin şiddetinin artması nedeniyle yolcuların güvenliğinin tehlikeye düştüğünü bildirdi.
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Eyalet İçişleri Bakanı Amit Shah, sosyal medyada, kurtarma ekiplerinin trendeki yaklaşık 700 kişiyi güvenli şekilde tahliye ettiğini açıkladı.
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Ulusal Afet Müdahale Gücü ekiplerinin kurtarma çalışmalarının, trenin selde mahsur kalmasından 9 saat sonra başladığı kaydedildi.
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