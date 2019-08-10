Hindistan'ın Keşmir kararı protesto edildi
Anadolu Ajansı
Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'e özel statü sağlayan 370. maddeyi kaldırmak için verdiği kanun teklifi, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar kentinde protesto edildi.
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1Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'e özel statü sağlayan 370. maddeyi kaldırmak için verdiği kanun teklifi, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar kentinde protesto edildi. Gösteriye, çok sayıda Keşmirli katıldı.
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2Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini pazartesi günü iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.
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3Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.
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4Alınan bu kararı kınadığını açıklayan Pakistan, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.
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