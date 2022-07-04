Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde 30 Haziran'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi. Yetkililer, 20 kişinin hala kayıp olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

Haberler - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 04.07.2022 - 09:29

Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı - 1

Yetkililer, eyaletin Noney semtindeki Tupul demir yolu inşaat alanındaki heyelan sonrası 20 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı - 2

Arama kurtarma çalışmalarının beşinci gününde, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 37’den 42’ye çıktığı belirtildi.

Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı - 3

Üst düzey yetkili Solomon Fimate, "Kurtarma çalışmaları devam ediyor ve şimdiye kadar 18 kişi sağ çıkarıldı. Kayıp kişilerin hayatta olduğuna dair umudumuz az" dedi.

Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı - 4

Yaşamını yitirenlerin 24'ünün Bölgesel Ordu (TA) mensubu olduğu aktarılmış, 13 ordu personeli ve 5 sivilin sağ olarak çıkarıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı - 5

"EYALETTE GÖRÜLEN EN KÖTÜ FELAKET"

Şiddetli yağışlar nedeniyle bölgede zeminin gevşek olmasının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtilmişti.

Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı - 6

Manipur Eyaleti Başbakanı Nongthombam Biren Singh, felaketi "eyalette görülen en kötü afet" olarak nitelendirmişti.

Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı - 7
Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı - 8
Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı - 9

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