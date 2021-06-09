Hint doktorlar: Corona virüsün delta varyantı işitme kaybı ve kangrene neden oluyor

ALFA VARYANTINDAN YÜZDE 50 DAHA BULAŞICI

Diğer taraftan Hindistan, geçen yılki 10,3 milyona kıyasla bu yıl şimdiye kadar toplam 18,6 milyon Covid vakası bildirdi. Hükümet tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, delta varyantı ülkenin daha ölümcül ikinci dalgasının "birincil nedeni"ydi. Ayrıca, delta varyantının ilk kez İngiltere’de tepit edilen alfa varyantından yüzde 50 daha bulaşıcı olduğu bildirdi.

Araştırmacılar, daha önce yaptıkları açıklamalarda alfa varyantının, corona virüsün Wuhan’da tespit edilen orijinal versiyonundan yüzde 40 ile 70 arasında daha bulaşıcı olduğunu belirtmişti.