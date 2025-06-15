Hipersonik füze nedir, nasıl çalışır? Hipersonik füze hangi ülkelerde var?

HİPERSONİK FÜZE NEDİR?

Hipersonik füze, ses hızının en az 5 katı (Mach 5 ve üzeri) hızla hareket eden, yüksek manevra kabiliyetine sahip gelişmiş bir füze türüdür. Bu füzeler, hedefe ulaşma süresini ciddi oranda kısaltırken, aynı zamanda mevcut hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmesi ve durdurulması son derece zordur.