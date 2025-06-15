Hipersonik füze nedir, nasıl çalışır? Hipersonik füze hangi ülkelerde var?
Son yıllarda savunma sanayisinin en çok konuşulan teknolojilerinden biri olan hipersonik füzeler, dünya genelinde büyük bir rekabetin merkezinde yer alıyor. İran-İsrail arasında yaşanan savaşta İran tarafından ateşlenen füzeler, etkileriyle dünya kamuoyunda yankı uyandırmaya başladı. Peki, hipersonik füze nedir, nasıl çalışır? Hipersonik füze hangi ülkelerde var ve diğer füze sistemlerinden farkı ne? İşte ayrıntılar...
Hipersonik füze sistemleri, geleceğin savunma ve saldırı konseptini şekillendirecek en kritik teknolojiler arasında yer alıyor. Bu alandaki gelişmeler yalnızca askeri üstünlük açısından değil, aynı zamanda jeopolitik dengelerin yeniden şekillenmesi açısından da büyük önem taşıyor.