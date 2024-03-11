Hiroşima sakinleri Oscar'da 7 ödül alan Oppenheimer'ın gerçekliğe dikkat çekmesini umuyor
Hollywood'dan yarım dünya uzakta, Japonya'nın Hiroşima kentinde vatandaşlar, 78 yıl önce şehirlerini yerle bir eden atom bombasını geliştirme aşamasını anlatan "Oppenheimer"ın en iyi film ödülünü almasına tepki gösterdi.
Fizikçi J. Robert Oppenheimer hakkındaki biyografik film, dünya çapında 954 milyon dolar hasılat yaptıktan sonra Pazar gecesi Akademi Ödülleri'nde yedi Oscar kazandı.
Ancak film, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye saldırmasıyla nükleer bombaya maruz kalan Japonya'da henüz gösterime girmedi.