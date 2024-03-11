Hiroşima sakinleri Oscar'da 7 ödül alan Oppenheimer'ın gerçekliğe dikkat çekmesini umuyor

Bazılarının bombalamaların insani bedelini örtbas ettiği gerekçesiyle eleştirdiği filmin içeriği ve pazarlama konusundaki tartışmalar, filmin Japonya'da gösterilip gösterilmeyeceği konusunda tartışmalara yol açmıştı.

Pek çok Japon, Oppenheimer'ın aynı sıralarda gösterime giren "Barbie" ile yapılan ilişkilendirmeden ve çevrimiçi "Barbenheimer" kampanyasından rahatsız oldu.

Hiroşima bombasından sağ kurtulan Teruko Yahata, Reuters'e yaptığı açıklamada "Oppenheimer"ı izlemek istediğini ve bunun nükleer silahlarla ilgili tartışmayı yeniden canlandıracağını umduğunu söyledi.