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Hiroşima sakinleri Oscar'da 7 ödül alan Oppenheimer'ın gerçekliğe dikkat çekmesini umuyor

Hollywood'dan yarım dünya uzakta, Japonya'nın Hiroşima kentinde vatandaşlar, 78 yıl önce şehirlerini yerle bir eden atom bombasını geliştirme aşamasını anlatan "Oppenheimer"ın en iyi film ödülünü almasına tepki gösterdi.

Hiroşima sakinleri Oscar'da 7 ödül alan Oppenheimer'ın gerçekliğe dikkat çekmesini umuyor - 1

Fizikçi J. Robert Oppenheimer hakkındaki biyografik film, dünya çapında 954 milyon dolar hasılat yaptıktan sonra Pazar gecesi Akademi Ödülleri'nde yedi Oscar kazandı.

Ancak film, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye saldırmasıyla nükleer bombaya maruz kalan Japonya'da henüz gösterime girmedi.

DÜNYA HABERLERİ

Hiroşima sakinleri Oscar'da 7 ödül alan Oppenheimer'ın gerçekliğe dikkat çekmesini umuyor - 2

43 yaşındaki Japon öğretmen Yasuhiro Akiyama, Bu filmi kesinlikle izlemeyi istediğini belirterek "Umarım dünya çapında filmi izleyen daha fazla insan Hiroşima'yı ziyaret eder, Barış Anıtı Parkı'na ve Atom Bombası Kubbesi'ne gelmek ister" diye ekledi.

Hiroşima sakinleri Oscar'da 7 ödül alan Oppenheimer'ın gerçekliğe dikkat çekmesini umuyor - 3

29 Mart'ta vizyona girecek

"Oppenheimer" 21 Temmuz 2023'de ABD'de vizyona girmişti.  Çıkış tarihinden yaklaşık sekiz ay sonra, 29 Mart'ta Japonya'da gösterime girmesi bekleniyor.

200 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıları anlatan film patlamaların 78. yıl dönümünden sadece birkaç hafta önce vizyona girmişti. 

Hiroşima sakinleri Oscar'da 7 ödül alan Oppenheimer'ın gerçekliğe dikkat çekmesini umuyor - 4

Bazılarının bombalamaların insani bedelini örtbas ettiği gerekçesiyle eleştirdiği filmin içeriği ve pazarlama konusundaki tartışmalar, filmin Japonya'da gösterilip gösterilmeyeceği konusunda tartışmalara yol açmıştı. 

Pek çok Japon, Oppenheimer'ın aynı sıralarda gösterime giren "Barbie" ile yapılan ilişkilendirmeden ve çevrimiçi "Barbenheimer" kampanyasından rahatsız oldu. 

Hiroşima bombasından sağ kurtulan Teruko Yahata, Reuters'e yaptığı açıklamada "Oppenheimer"ı izlemek istediğini ve bunun nükleer silahlarla ilgili tartışmayı yeniden canlandıracağını umduğunu söyledi.

Hiroşima sakinleri Oscar'da 7 ödül alan Oppenheimer'ın gerçekliğe dikkat çekmesini umuyor - 5

Filmin Oscar kazanmasının ardından röportaj yapan birkaç Hiroşima sakini de aynı düşünceri  tekrarladı. 

44 yaşındaki hemşire Miyuki Hirano, "İnsanların artık birbirleriyle kavga etmediği barışçıl bir dünyaya sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyorum, bu yüzden bu filmin herkese barışı öğrenme fırsatı vereceğini umuyorum" dedi.


Yoshito Ihara, nükleer silahlı ulusların silahları bırakacağından şüphe duyduğunu ancak filmin bireyleri eğiteceğini ve onları değişim için baskı yapmaya motive edeceğini umduğunu söyledi.

Hiroşima sakinleri Oscar'da 7 ödül alan Oppenheimer'ın gerçekliğe dikkat çekmesini umuyor - 6

63 yaşındaki emlakçı Iwata, "Filmi izlemedim ama sıradan Japon halkının (bombalama olayını) öğrenmesi için bir şans olduğunu düşünüyorum" dedi. "Bunun dünyadaki her insanın mücadele etmeye devam etmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum." diye ekledi.

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