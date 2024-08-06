Hiroşima'ya atılan atom bombasının 79. yıl dönümü
Dünya, insanlığın en acımasız silahlarından biriyle 79 yıl önce tanıştı. ABD atom bombasını ilk kez 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentinde kullandı. Saldırıda hayatını kaybedenler trajedinin 79. yıl dönümünde Hiroşima Barış Anıtı Parkı’nda düzenlenen törenle anıldı.
ABD’nin Japonya'ya karşı gerçekleştirdiği dünyanın ilk atom bombası saldırısının üzerinden 79 yıl geçti.
Saldırıda hayatını kaybedenler felaketin yıl dönümünde Hiroşima kentinde düzenlenen geleneksel törenle anıldı.