Hiroşima'ya atılan atom bombasının 79. yıl dönümü

Dünya, insanlığın en acımasız silahlarından biriyle 79 yıl önce tanıştı. ABD atom bombasını ilk kez 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentinde kullandı. Saldırıda hayatını kaybedenler trajedinin 79. yıl dönümünde Hiroşima Barış Anıtı Parkı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Hiroşima'ya atılan atom bombasının 79. yıl dönümü - 1

ABD’nin Japonya'ya karşı gerçekleştirdiği dünyanın ilk atom bombası saldırısının üzerinden 79 yıl geçti.

Saldırıda hayatını kaybedenler felaketin yıl dönümünde Hiroşima kentinde düzenlenen geleneksel törenle anıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Hiroşima'ya atılan atom bombasının 79. yıl dönümü - 2

Hiroşima Barış Anıtı Parkı’nda bir araya gelen kurban yakınları, siyasiler, 109 ülkenin temsilcileri ile halk, ABD'ye ait "Little Boy" (Küçük Oğlan) adlı atom bombasının atıldığı zaman olan 08.15'te sessizliğe bürünerek saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Hiroşima'ya atılan atom bombasının 79. yıl dönümü - 3

Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı törende atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler ile döneme tanıklık edenlerin isimlerinin yer aldığı 344 bin 306 kişilik liste barış anıtına asıldı.

Güncel listeye geçen yıldan bu yana yaşamını yitiren ve dönem tanığı olan 5 bin 79 kişinin isimleri de eklendiği görüldü.

Hiroşima'ya atılan atom bombasının 79. yıl dönümü - 4

İnsanların güven duygusunu ulusal sınırlarının ötesine yayması gerektiğini vurgulayan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, “Hepimizin barış kültürünü paylaştığı bir dünya inşa edelim” çağrısında bulundu. 

Hiroşima'ya atılan atom bombasının 79. yıl dönümü - 5

Gençler başta olmak üzere herkesin Hiroşima'yı ziyaret etmesi gerektiğini belirten Matsui, “Herkese, burada yaşadıklarını yüreklerinde hissederek her yaştan insanla bir dostluk çemberi oluşturmaları çağrısında bulunuyorum” dedi.

Hiroşima'ya atılan atom bombasının 79. yıl dönümü - 6

GUTERRES'TEN MESAJ

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Silahsızlanmadan Sorumlu Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu da törende BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gönderdiği mesajı okudu.

"Geçen yıldan bu yana küresel güvensizlik ve bölünme daha da derinleşti. Bazıları nükleer kılıcı bir kez daha pervasızca sallıyor" denilen mesajda, nükleer silah kullanma tehditlerine atıfla "Dünya bu kabul edilemez davranışı kınama konusunda birlik olmalıdır. Silahsızlanmayı hayata geçirmek için yeni çözümler bulmalıyız" ifadeleri kullanıldı.

Hiroşima'ya atılan atom bombasının 79. yıl dönümü - 7

TARİHTE ATILAN İLK ATOM BOMBASI

6 Ağustos 1945'te ABD dünya tarihinde ilk kez Japonya'ya karşı atom bombası kullanmıştı. Yaklaşık 160 bin kişinin hayatını kaybettiği Hiroşima saldırısı, yüzbinlerce insanın yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmasına neden olmuştu.

Japonya 9 Ağustos 1945'te ise ikinci atom bombasının hedefi olmuş, ülke Nagasaki'de büyük bir yıkımla yüz yüze gelmişti.

Hiroşima'ya atılan atom bombasının 79. yıl dönümü - 8
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