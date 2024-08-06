Hiroşima'ya atılan atom bombasının 79. yıl dönümü

GUTERRES'TEN MESAJ

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Silahsızlanmadan Sorumlu Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu da törende BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gönderdiği mesajı okudu.

"Geçen yıldan bu yana küresel güvensizlik ve bölünme daha da derinleşti. Bazıları nükleer kılıcı bir kez daha pervasızca sallıyor" denilen mesajda, nükleer silah kullanma tehditlerine atıfla "Dünya bu kabul edilemez davranışı kınama konusunda birlik olmalıdır. Silahsızlanmayı hayata geçirmek için yeni çözümler bulmalıyız" ifadeleri kullanıldı.