Hırvatistan kıyılarında 6 bin yıllık yerleşim alanı keşfedildi

ntv.com.tr 24.06.2021 - 15:45
Hırvatistan’da Zadar Üniversitesi'nde görev yapan profesör arkeolog Mate Parica ve bir meslektaşı, kıyı şeridinin uydu görüntülerini incelerken deniz tabanında 6 bin yıllık yerleşim alanı tespit etti.
Profesör Parica, tespit ettiği yerleşim alanı ile ilgili, "Doğal olup olmadığını düşündüm" dedi.
Korcula adasının doğu kıyısındaki deniz tabanında tespit edilen alanın ada şeklinde olduğu belirtilirken Parica ve meslektaşı, bölgede dalış gerçekleştirerek alanı inceledi.
Daha yakından incelemeler gerçekleştiren arkeologlar, keşfedilen alanın küçük bir kara parçası üzerine inşa edilmiş, M.Ö 4.500 yıllarından kalma bir Neolitik yerleşim olduğuna inandıkları belirtti.
Yaptıkları dalış sırasında yerleşim alanını çevreleyen taş duvarların kalıntılarını ve kullanılan alet ve diğer nesneleri tespit eden Parica ve meslektaşı, “Bazı seramik objeler ve çakmaktaşı bıçaklar bulduk" dedi.
Korcula ilçe müzesindeki arkeolojik koleksiyonu yöneten Marta Kalebota, yerleşimin konumunun oldukça sıra dışı olduğunu söylerken, denizin altında Neolitik döneme ait benzer bulgulara dair herhangi bir verinin henüz bulunmadığını bildirdi.
Çalışma ile ilgili araştırma yapan Parica, "Şanslıyız ki, Akdeniz'in çoğu bölümünün aksine bu bölge, büyük dalgalardan korunuyor” derken “Bu durum, alanın doğal tahribattan korunmasına kesinlikle yardımcı oldu" dedi.