Hırvatistan kıyılarında 6 bin yıllık yerleşim alanı keşfedildi

Hırvatistan’da Zadar Üniversitesi'nde görev yapan arkeolog Mate Parica ve bir meslektaşı, izledikleri uydu görüntüleri sonrasında Korcula adasının doğu kıyısının tabanında 6 bin yıllık yerleşim alanı tespit ettiklerini açıkladı. Ada şeklinde alanın M.Ö 4.500 yıllarından kalma bir Neolitik yerleşim alanı olduğu tahmin edilirken, yaşam alanının büyük dalgalardan korunduğu için bugüne kadar ulaştığı belirtildi.

ntv.com.tr 24.06.2021 - 15:45

Hırvatistan kıyılarında 6 bin yıllık yerleşim alanı keşfedildi - 1

Hırvatistan’da Zadar Üniversitesi'nde görev yapan profesör arkeolog Mate Parica ve bir meslektaşı, kıyı şeridinin uydu görüntülerini incelerken deniz tabanında 6 bin yıllık yerleşim alanı tespit etti.

Hırvatistan kıyılarında 6 bin yıllık yerleşim alanı keşfedildi - 2

DALIŞ YAPARAK ALANI İNCELEDİ

Profesör Parica, tespit ettiği yerleşim alanı ile ilgili, "Doğal olup olmadığını düşündüm" dedi.

Korcula adasının doğu kıyısındaki deniz tabanında tespit edilen alanın ada şeklinde olduğu belirtilirken Parica ve meslektaşı, bölgede dalış gerçekleştirerek alanı inceledi.

Hırvatistan kıyılarında 6 bin yıllık yerleşim alanı keşfedildi - 3

Daha yakından incelemeler gerçekleştiren arkeologlar, keşfedilen alanın küçük bir kara parçası üzerine inşa edilmiş, M.Ö 4.500 yıllarından kalma bir Neolitik yerleşim olduğuna inandıkları belirtti.

Hırvatistan kıyılarında 6 bin yıllık yerleşim alanı keşfedildi - 4

SERAMİK OBJELER TESPİT EDİLDİ

Yaptıkları dalış sırasında yerleşim alanını çevreleyen taş duvarların kalıntılarını ve kullanılan alet ve diğer nesneleri tespit eden Parica ve meslektaşı, “Bazı seramik objeler ve çakmaktaşı bıçaklar bulduk" dedi.

Hırvatistan kıyılarında 6 bin yıllık yerleşim alanı keşfedildi - 5

YERLEŞİMİN KONUMU SIRA DIŞI

Korcula ilçe müzesindeki arkeolojik koleksiyonu yöneten Marta Kalebota, yerleşimin konumunun oldukça sıra dışı olduğunu söylerken, denizin altında Neolitik döneme ait benzer bulgulara dair herhangi bir verinin henüz bulunmadığını bildirdi.

Hırvatistan kıyılarında 6 bin yıllık yerleşim alanı keşfedildi - 6

BÜYÜK DALGALARDAN KORUNAN BÖLGE

Çalışma ile ilgili araştırma yapan Parica, "Şanslıyız ki, Akdeniz'in çoğu bölümünün aksine bu bölge, büyük dalgalardan korunuyor” derken “Bu durum, alanın doğal tahribattan korunmasına kesinlikle yardımcı oldu" dedi.

Hırvatistan kıyılarında 6 bin yıllık yerleşim alanı keşfedildi - 7
Hırvatistan kıyılarında 6 bin yıllık yerleşim alanı keşfedildi - 8
Hırvatistan kıyılarında 6 bin yıllık yerleşim alanı keşfedildi - 9
Hırvatistan kıyılarında 6 bin yıllık yerleşim alanı keşfedildi - 10

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER