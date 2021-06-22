Hırvatistan’da çığır açan keşif: Bin 500 yıl öncesine ait çok iyi korunmuş bir mezar alanı ortaya çıkarıldı

Hırvatistan'da çalışma yapan arkeologlar milattan sonra 4. yüzyılın sonları ve 5. yüzyılın başlarına tarihlenen, bazıları seramik kavanozlara gömülmüş 32 insanın kalıntılarının bulunduğu bir nekropolü ortaya çıkardı. Söz konusu keşif, Dalmaçya kıyılarındaki Hvar adasında bulunan ve, 17. yüzyıldan kalma barok tarzı bir yapı olan Radošević Sarayı'nın ön cephesinde yapıldı. Araştırmacılar, mezarların son derece iyi korunmuş olduğunu ve birçoğunun küçük seramik testiler, madeni paralar ve mutfak eşyaları gibi mezar eşyaları içerdiğini söyledi.

ntv.com.tr 22.06.2021 - 16:16

Hırvatistan’da çığır açan keşif: Bin 500 yıl öncesine ait çok iyi korunmuş bir mezar alanı ortaya çıkarıldı - 1

Hırvat arkeologlar, MS 4. yüzyılın sonları ile  5. yüzyılın başlarında kullanılan ve bazıları seramik kavanozlara gömülmüş 32 kişinin kalıntılarının bulunduğu bir nekropolü gün yüzüne çıkardı.

Hırvatistan’da çığır açan keşif: Bin 500 yıl öncesine ait çok iyi korunmuş bir mezar alanı ortaya çıkarıldı - 2

Kazıda ayrıca, 5. yüzyılın sonlarına ait bir yerleşimden olduğu düşünülen şehir kapısı ile 2. yüzyıldan kalma bir duvar da ortaya çıkarıldı. 

Hırvatistan’da çığır açan keşif: Bin 500 yıl öncesine ait çok iyi korunmuş bir mezar alanı ortaya çıkarıldı - 3

Bununla birlikte, uzmanlar seramik çömleklere gömme ritüelinin bu dönemde çok yaygın olduğunu söyledi. 

Hırvatistan’da çığır açan keşif: Bin 500 yıl öncesine ait çok iyi korunmuş bir mezar alanı ortaya çıkarıldı - 4

Arkeolojik danışmanlık firması Kantharos tarafından yürütülen ve  iki ay süren kazılar, saray alanında inşa edilen yeni bir kütüphane ve okuma odası öncesinde gerçekleştirildi. 

Hırvatistan’da çığır açan keşif: Bin 500 yıl öncesine ait çok iyi korunmuş bir mezar alanı ortaya çıkarıldı - 5

TOPLAMDA 20 MEZAR BULUNDU

Ekip toplamda, yaklaşık 65 metrekarelik bir alanda, bazıları birden fazla kişinin kalıntılarını içeren 20 mezar buldu. 

Hırvatistan’da çığır açan keşif: Bin 500 yıl öncesine ait çok iyi korunmuş bir mezar alanı ortaya çıkarıldı - 6

Geç antik dönem mezarlarının tipik bir örneği olan mezarlar arasında amphora (uzun, iki kulplu çömlek) ve diğer çanak çömleklerden yapılmış olanlar, çatı kiremitlerinden yapılmış yapılar ve içinde 12 kişiye ait kemiklerin bulunduğu bir taş mezar yer aldı.

Hırvatistan’da çığır açan keşif: Bin 500 yıl öncesine ait çok iyi korunmuş bir mezar alanı ortaya çıkarıldı - 7

"ÇOK DEĞERLİ BİR ALAN"

Araştırmacılar yaptığı açıklamada, "Bu nekropol özellikle, çok değerli ve eksiksiz mezar buluntuları nedeniyle çok değerli. Mezarların çoğu bir veya daha fazla seramik testi, kandil, cam şişe kaplar, para ve diğer küçük mutfak eşyaları ile süslendi” dedi.

Hırvatistan’da çığır açan keşif: Bin 500 yıl öncesine ait çok iyi korunmuş bir mezar alanı ortaya çıkarıldı - 8

DÖNEMİN EKONOMİSİNE DAİR BİLİNMEYENLERE İŞARET EDİYOR

Diğer taraftan, bilim insanları çalışmanın bulgularının; bölgesel geç antik seramik üretimine ve ayrıca bazıları ilk olarak Adriyatik'te kaydedilen ekonomik ilişkilere ve ithalat yoluyla oluşan ticari bağlantılara dair tamamen yeni anlayışlara işaret ettiğini bildirdi.

Hırvatistan’da çığır açan keşif: Bin 500 yıl öncesine ait çok iyi korunmuş bir mezar alanı ortaya çıkarıldı - 9
Hırvatistan’da çığır açan keşif: Bin 500 yıl öncesine ait çok iyi korunmuş bir mezar alanı ortaya çıkarıldı - 10
Hırvatistan’da çığır açan keşif: Bin 500 yıl öncesine ait çok iyi korunmuş bir mezar alanı ortaya çıkarıldı - 11

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