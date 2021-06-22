Hırvatistan’da çığır açan keşif: Bin 500 yıl öncesine ait çok iyi korunmuş bir mezar alanı ortaya çıkarıldı

"ÇOK DEĞERLİ BİR ALAN"

Araştırmacılar yaptığı açıklamada, "Bu nekropol özellikle, çok değerli ve eksiksiz mezar buluntuları nedeniyle çok değerli. Mezarların çoğu bir veya daha fazla seramik testi, kandil, cam şişe kaplar, para ve diğer küçük mutfak eşyaları ile süslendi” dedi.