Hırvatistan'da ekolojik felaket: 50 milyon arı zehirlendi

Hırvatistan’ın en kuzeyinde yer alan Medimurje bölgesinde 50 milyondan fazla arı zehirlenmiş halde bulundu. Bölge Valisi Matijiva Posevec, olayın ardından Medimurje’yi doğal afet bölgesi ilan etti. Uzmanların yaşanan felaket ile ilgili incelemesi devam ediyor.

ntv.com.tr 17.06.2020 - 19:21

Hırvatistan'da ekolojik felaket: 50 milyon arı zehirlendi - 1

Hırvatistan’da arıcılar 9 Haziran’da Macaristan sınırı yakınında yer alan Podturn ve Gardinovac kasabaları arasında ölü arılardan oluşan bir halıyla karşılaştıklarında dehşete kapıldı. 

Hırvatistan'da ekolojik felaket: 50 milyon arı zehirlendi - 2

50 MİLYONU AŞKIN ARI ZEHİRLENDİ

Yerel basında çıkan haberlerde 600 kovanda bal üreten 50 milyonu aşkın arının öldüğü bildirildi.

Pestisit (zirai ilaç) zehirlenmesinin, henüz resmi olarak teyit edilmemesine rağmen, bu ekolojik felaketin nedeni olduğundan şüpheleniliyor.

Hırvatistan'da ekolojik felaket: 50 milyon arı zehirlendi - 3

Ulusal televizyon HRT’ye konuşan Garninovaclı arıcı Anan Pepelko “Arılar muhtemelen böcek ilacı zehirlenmesi nedeniyle öldü. Analizlerden sonra durumu net bir şekilde anlayabileceğiz” dedi.

Hırvatistan'da ekolojik felaket: 50 milyon arı zehirlendi - 4

İLK KEZ MEYDANA GELMEDİ

Bununla birlikte, Međimurje İlçesi Arıcılar Birliği'nden Željko olayı büyük bir ekosistem felaketi olarak tanımlarken, Pčelinjak Derneği’nin (Kovan Derneği) Başkanı Dražen Jerman ise bölgedeki arıların ilk kez zehirlenmediğini ve bilinçsiz tarım ilacı kullanımına karşı daha önce pek çok kez protesto düzenlediklerini söyledi.

Hırvatistan'da ekolojik felaket: 50 milyon arı zehirlendi - 5

ARILARI PEK ÇOK TEHLİKE TEHDİT EDİYOR

Jerman, “Böcek ilaçları arılar için tek değil. Arı toplulukları iklim değişikliği nedeniyle stres altında. Bunun yanı sıra Sava nehri antibiyotikler nedeniyle kirlendi. Tüm bunlar hesaba katıldığında ortam arılar ve ekolojik tarım için uygun değil” ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'da ekolojik felaket: 50 milyon arı zehirlendi - 6

Zagreb'de bulunan Adli Muayene, Araştırma ve Uzmanlık Merkezi, laboratuvar analizi yoluyla arılarının ölümün kesin nedenini belirlemek için arı, bal ve tarla örnekleri topladığını bildirdi.

Öte yandan, Madmurje yetkileri  arıcıların zararını karşılamak ve kalan arıları korumak için azami destek sağlayacaklarını açıkladı. Bu kapsamda arıcılara hasarlı kovan başına 200 euro verileceği açıklandı.

Hırvatistan'da ekolojik felaket: 50 milyon arı zehirlendi - 7

ARILARIN EKOSİSTEMDEKİ ÖNEMİ

Arılar, özellikle de  bal arıları besin gereksinimlerini karşılamak amacıyla çiçekli bitkiler ve meyve ağaçlarından polen ve nektar toplarken bitkilerin döllenmesini  (tozlaşma) sağlıyor.  Dünyada tozlaşmanın yüzde 80’ininden fazlasının arılar tarafından gerçekleştiği belirtiliyor.

Hırvatistan'da ekolojik felaket: 50 milyon arı zehirlendi - 8

"İNSANLIK ARILAR OLMADAN SADECE 4 YIL HAYATTA KALABİLİR"

Ünlü fizikçi Albert Einstein arıların ekosistem için önemi 1949’da şu sözlere ifade etti:

“Arılar yeryüzünden silinip giderse, insanoğlu yalnızca dört yıl yaşayabilir. Arılar olmazsa döllenme olmaz, hiçbir bitki, hiçbir hayvan, hiçbir insan olmaz.”

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