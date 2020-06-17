Hırvatistan'da ekolojik felaket: 50 milyon arı zehirlendi

ntv.com.tr 17.06.2020 - 19:21
Hırvatistan’da arıcılar 9 Haziran’da Macaristan sınırı yakınında yer alan Podturn ve Gardinovac kasabaları arasında ölü arılardan oluşan bir halıyla karşılaştıklarında dehşete kapıldı.
Yerel basında çıkan haberlerde 600 kovanda bal üreten 50 milyonu aşkın arının öldüğü bildirildi.
Pestisit (zirai ilaç) zehirlenmesinin, henüz resmi olarak teyit edilmemesine rağmen, bu ekolojik felaketin nedeni olduğundan şüpheleniliyor.
Ulusal televizyon HRT’ye konuşan Garninovaclı arıcı Anan Pepelko “Arılar muhtemelen böcek ilacı zehirlenmesi nedeniyle öldü. Analizlerden sonra durumu net bir şekilde anlayabileceğiz” dedi.
Bununla birlikte, Međimurje İlçesi Arıcılar Birliği'nden Željko olayı büyük bir ekosistem felaketi olarak tanımlarken, Pčelinjak Derneği’nin (Kovan Derneği) Başkanı Dražen Jerman ise bölgedeki arıların ilk kez zehirlenmediğini ve bilinçsiz tarım ilacı kullanımına karşı daha önce pek çok kez protesto düzenlediklerini söyledi.
Jerman, “Böcek ilaçları arılar için tek değil. Arı toplulukları iklim değişikliği nedeniyle stres altında. Bunun yanı sıra Sava nehri antibiyotikler nedeniyle kirlendi. Tüm bunlar hesaba katıldığında ortam arılar ve ekolojik tarım için uygun değil” ifadelerini kullandı.
Zagreb'de bulunan Adli Muayene, Araştırma ve Uzmanlık Merkezi, laboratuvar analizi yoluyla arılarının ölümün kesin nedenini belirlemek için arı, bal ve tarla örnekleri topladığını bildirdi.
Öte yandan, Madmurje yetkileri arıcıların zararını karşılamak ve kalan arıları korumak için azami destek sağlayacaklarını açıkladı. Bu kapsamda arıcılara hasarlı kovan başına 200 euro verileceği açıklandı.
Arılar, özellikle de bal arıları besin gereksinimlerini karşılamak amacıyla çiçekli bitkiler ve meyve ağaçlarından polen ve nektar toplarken bitkilerin döllenmesini (tozlaşma) sağlıyor. Dünyada tozlaşmanın yüzde 80’ininden fazlasının arılar tarafından gerçekleştiği belirtiliyor.
Ünlü fizikçi Albert Einstein arıların ekosistem için önemi 1949’da şu sözlere ifade etti:
“Arılar yeryüzünden silinip giderse, insanoğlu yalnızca dört yıl yaşayabilir. Arılar olmazsa döllenme olmaz, hiçbir bitki, hiçbir hayvan, hiçbir insan olmaz.”