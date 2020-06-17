Hırvatistan'da ekolojik felaket: 50 milyon arı zehirlendi

İLK KEZ MEYDANA GELMEDİ

Bununla birlikte, Međimurje İlçesi Arıcılar Birliği'nden Željko olayı büyük bir ekosistem felaketi olarak tanımlarken, Pčelinjak Derneği’nin (Kovan Derneği) Başkanı Dražen Jerman ise bölgedeki arıların ilk kez zehirlenmediğini ve bilinçsiz tarım ilacı kullanımına karşı daha önce pek çok kez protesto düzenlediklerini söyledi.