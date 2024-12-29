Hırvatistan'da seçim günü: Halk cumhurbaşkanını seçiyor

Hırvatistan'da kayıtlı 3,7 milyon seçmen, ülkede gelecek 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oylarını kullanmaya başladı. Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Hırvatistan'da 8'inci kez yapılan cumhurbaşkanı seçiminde halk yerel saatle 07.00-19.00'da sandık başına giderek oylarını kullanacak.

Hırvatistan'da seçim günü: Halk cumhurbaşkanını seçiyor - 1

HIRVATİSTAN SANDIK BAŞINDA

Hırvatistan'da kayıtlı 3,7 milyon seçmen, gelecek 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başında.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Hırvatistan'da 8'inci kez yapılan cumhurbaşkanı seçiminde halk yerel saatle 07.00-19.00'da sandık başına giderek oylarını kullanacak.

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Hırvatistan'da seçim günü: Halk cumhurbaşkanını seçiyor - 2

İKİNCİ TURA KALABİLİR

8 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminde Sosyal Demokrat Partinin (SDP) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac favori gösteriliyor.

Hırvatistan'da yapılan anketlere göre, seçimde Milanovic ve Primorac'ın ikinci tura kalabileceği belirtiliyor.

Hırvatistan'da seçim günü: Halk cumhurbaşkanını seçiyor - 3

"Mozemo" ittifakından Ivana Kekin, "Most" ittifakından Miro Bulj, Vatan ve Ulusal Toplanma Partisinden Branka Lozo ile bağımsız adaylar Niko Tokic Kartelo, Marija Selak Raspudic ve Tomislav Jonjic de seçimde yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor.

Hırvatistan'da seçim günü: Halk cumhurbaşkanını seçiyor - 4

İKİNCİ TUR 12 OCAK'TA YAPILACAK

Adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını geçememesi durumunda en çok oy alan iki isim, 12 Ocak'ta yapılacak ikinci turda yarışacak.

Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Hırvatistan'da seçim günü: Halk cumhurbaşkanını seçiyor - 5

5 YILDA BİR SEÇİM

Hırvatistan'da cumhurbaşkanı seçimi 5 yılda bir yapılıyor ve kazanan en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

Hırvatistan'da seçim günü: Halk cumhurbaşkanını seçiyor - 6
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