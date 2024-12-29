Hırvatistan'da seçim günü: Halk cumhurbaşkanını seçiyor

HIRVATİSTAN SANDIK BAŞINDA

Hırvatistan'da kayıtlı 3,7 milyon seçmen, gelecek 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başında.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Hırvatistan'da 8'inci kez yapılan cumhurbaşkanı seçiminde halk yerel saatle 07.00-19.00'da sandık başına giderek oylarını kullanacak.