Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecek verildi

Avrupa'yı etkisine alan sıcak hava dalgası insanların yanı sıra hayvanları da bunalttı. Hırvatistan'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle başkent Zagreb'deki hayvanat bahçesinin sakinlerine serinlemeleri için buzlu yiyecek dağıtıldı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 01.07.2022 - 16:00

Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecek verildi - 1

Hayvanat bahçesi yetkilileri, hava sıcaklığının 38 dereceye yükseldiği 'ın başkenti Zagreb'de sıcaktan bunalan hayvanlara dondurulmuş yiyecekler verildiğini belirtti.

Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecek verildi - 2

Yetkililer, canlıların su ve oluşturulan havuzlar vasıtasıyla serinlediklerini kaydetti.

Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecek verildi - 3

Öte yandan, Avrupa'nın büyük bir bölümünde görülen şiddetli sıcak hava dalgası nedeniyle Geçen Haziran ayında Kuzey Kutup Dairesi'nden Kuzey Afrika'ya kadar sıcaklık rekorları kırıldı.

Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecek verildi - 4

Slovenya ve Hırvatistan’da Haziran ayı sıcaklık rekorları kırılırken, Bosna-Hersek'te termometreler geçen hafta 41 dereceyi gösterdi.

Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecek verildi - 5
Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecek verildi - 6
Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecek verildi - 7
Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecek verildi - 8
Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecek verildi - 9
Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecek verildi - 10
Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecek verildi - 11
Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecek verildi - 12
Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecek verildi - 13
Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecek verildi - 14
Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecek verildi - 15
Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecek verildi - 16
Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecek verildi - 17

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