Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecek verildi

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 01.07.2022 - 16:00
Hayvanat bahçesi yetkilileri, hava sıcaklığının 38 dereceye yükseldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de sıcaktan bunalan hayvanlara dondurulmuş yiyecekler verildiğini belirtti.
Yetkililer, canlıların su ve oluşturulan havuzlar vasıtasıyla serinlediklerini kaydetti.
Öte yandan, Avrupa'nın büyük bir bölümünde görülen şiddetli sıcak hava dalgası nedeniyle Geçen Haziran ayında Kuzey Kutup Dairesi'nden Kuzey Afrika'ya kadar sıcaklık rekorları kırıldı.
Slovenya ve Hırvatistan’da Haziran ayı sıcaklık rekorları kırılırken, Bosna-Hersek'te termometreler geçen hafta 41 dereceyi gösterdi.