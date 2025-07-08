Hırvatistan’da şiddetli yağış ve fırtına: Feribotun çarptığı gemi battı

Hırvatistan'ın sahil kenti Split'te fırtına ve şiddetli yağışın etkisiyle bir feribotun çarptığı gemi battı.

Split Liman İdaresi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle bir feribotun kontrolünü kaybederek limanda bekleyen bir katamaran ve turistik gezi yapan gemiye çarptığı belirtildi.

Meydana gelen kaza sonucu turistik gezi yapan geminin battığı bilgisini paylaşan Liman İdaresi, ölü veya yaralı olmadığını, maddi hasarın yaşandığını aktardı.