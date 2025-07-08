Hırvatistan’da şiddetli yağış ve fırtına: Feribotun çarptığı gemi battı

Hırvatistan'ın Split şehrinde fırtına ve şiddetli yağışın etkisiyle feribotun çarptığı gemi battı.

Hırvatistan’da şiddetli yağış ve fırtına: Feribotun çarptığı gemi battı - 1

Hırvatistan'ın sahil kenti Split'te fırtına ve şiddetli yağışın etkisiyle bir feribotun çarptığı gemi battı.

Split Liman İdaresi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle bir feribotun kontrolünü kaybederek limanda bekleyen bir katamaran ve turistik gezi yapan gemiye çarptığı belirtildi.

Meydana gelen kaza sonucu turistik gezi yapan geminin battığı bilgisini paylaşan Liman İdaresi, ölü veya yaralı olmadığını, maddi hasarın yaşandığını aktardı.

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Hırvatistan’da şiddetli yağış ve fırtına: Feribotun çarptığı gemi battı - 2

STADYUM HASAR GÖRDÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Liman İdaresi'nden Zvonimir Perkusic de ulusal medyaya yaptığı açıklamada, limanda bekleyen feribotun şiddetli fırtına nedeniyle halatının koptuğunu ve savrulması sonucu iki gemiye çarptığını, bunlardan birinin de battığını vurguladı.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, şiddetli fırtına nedeniyle Split'te bulunan stadyumun çatısının hasar aldığı, çok sayıda ağacın devrildiği ifade edildi.

Hırvatistan’da şiddetli yağış ve fırtına: Feribotun çarptığı gemi battı - 3

HAVA ŞARTLARI PANİK YARATTI

Split kentindeki halkın olumsuz hava şartları nedeniyle panik yaşadığı da kaydedildi.

Hırvatistan Meteoroloji İdaresi, sıcak hava dalgasının ardından kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulunmuştu.

Hırvatistan’da şiddetli yağış ve fırtına: Feribotun çarptığı gemi battı - 4

SIRBİSTAN'DA TURUNCU ALARM

Öte yandan, şiddetli yağış ve rüzgarın etkisini gösterdiği Sırbistan'da turuncu alarm verildi.

Sırbistan Meteoroloji İdaresi, sıcak hava dalgasının ardından dün akşam etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle turunca alarma geçildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı da değişen hava durumuna ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sırbistan'da dün olumsuz hava şartları nedeniyle iki kişi yaralanmıştı.

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