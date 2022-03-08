Hırvatistan sınırında el konulan arkeolojik eserler Türkiye’ye iade edildi

Hırvatistan tarafından 2019’da el konulan antik madeni paraların da 3 ay önce Türkiye’ye teslim edildiğini hatırlatan Hızlan, "Bu tür çalışmalar, iki ülke arasında kültürel mirasın korunduğu ve uluslararası anlaşmaların uygulandığı mükemmel bir iş birliği örneğidir.” diye konuştu.