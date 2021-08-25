Hitler, atom bombası üretmeye çok yaklaşmıştı: Nazi bilim insanlarının uranyum küpleri ile ilgili ayrıntılar ilk kez ortaya çıktı

ntv.com.tr 25.08.2021 - 16:13 | Son Güncelleme : 26.08.2021 - 08:46
ABD’nin Washington eyaletinde bulunan Kuzeydoğu Pasifik Ulusal Laboratuvarı'nda bulunan bir araştırma ekibi, Amerikan laboratuvarlarındaki gizemli uranyum küplerinin bir zamanlar Nazi Almanyası'nın başarılı bir nükleer program oluşturma çabalarının bir parçası olduğuna inandıklarını açıkladı.
Nükleer adli tıp yöntemi kullanılan bilim insanlarının araştırması bu haftanın merikan Kimya Derneği'nin (ACS) bir toplantısında sunuldu.
Bununla birlikte, 1939'dan 1945'e kadar Naziler kendi nükleer programlarını yürüttü. Bir atom bombası yapma umuduyla nükleer reaktörler tasarlayan ve inşa eden iki Nazi çalışma grubu vardı.
Projenin baş araştırmacısı, "Küplerin Nazilere ait olduğunu doğrulamaya yaklaştık. Bunu başardığımızda, onları oluşturan belirli araştırma grubuna göre sınıflandırıp sınıflandıramayacağımızı görmek için farklı küpleri karşılaştırmak karşılaştıracağız” dedi.
Diğer taraftan Alman bilim insanlarının çalışmaları, ağır bir çekirdeğin nötron bombardımanı ile kararsız hale getirildiği ve çekirdeğin bir enerji salınımı ile birlikte çürümeye zorlandığı nükleer fisyona odaklanmıştı.
Heisenberg'in grubu, bir atom bombasında kullanılmak üzere plütonyum oluşturmak için ağır suya batırılmış bir grup uranyumu harekete geçirebileceğini umuyordu. Her bir kenarı yaklaşık 5 cm olan Nazi reaktör küpleri, suyun altında üç boyutlu bir kafes içinde kablolara asılmıştı; ancak proje başarısız oldu.
1945 yılına gelindiğinde İngiliz ve ABD kuvvetleri, Alman deneylerinde yer alan bazı uranyum küplerine el koydu ve 600'den fazlasını ABD’ye gönderdi. Uranyum küplerinin bir kısmı o zamandan beri yok oldu.
Maryland Üniversitesi'nden bir ekip,, 2019'da mevcut proje üzerinde çalışırken küplerden birinde bir not buldu.
Araştırmacılar notun üzerinde, “Hitler'in inşa etmeye çalıştığı reaktörden alındı. Nininger'in hediyesi” okundu.
Araştırma ekibi, küplerin Nazilere ait olup olmadığını araştırmak için ve küpün yaşını belirlemek için radyoaktif malzemeleri ve bozundukları maddeleri ölçen radyokronometri kullandı. Uranyum küpleri, döküldüklerinden beri bozundukları için, artık çok miktarda toryum ve protaktinyum içeriyorlar.
Öte yandan, İkinci Dünya Savaşı, yaklaşık 70-85 milyon insan ya da 1940 dünya nüfusunun yaklaşık yüzde üçü hayatını kaybetti. .Doğrudan savaşın neden olduğu ölümlerin 50-56 milyon olduğu ve savaşla ilgili hastalık ve kıtlıktan 19-28 milyon ölüm olduğu tahmin ediliyor.
Eğer Hitler atom bombasını üretmeyİ başarabilseydi, bu kayıpların sayısı katlanacak ve dünya günümüzden çok farklı bir yer olacaktı.