Hitler, atom bombası üretmeye çok yaklaşmıştı: Nazi bilim insanlarının uranyum küpleri ile ilgili detaylar ilk kez ortaya çıktı

Diğer taraftan Alman bilim insanlarının çalışmaları, ağır bir çekirdeğin nötron bombardımanı ile kararsız hale getirildiği ve çekirdeğin bir enerji salınımı ile birlikte çürümeye zorlandığı nükleer fisyona odaklanmıştı.

Heisenberg'in grubu, bir atom bombasında kullanılmak üzere plütonyum oluşturmak için ağır suya batırılmış bir grup uranyumu harekete geçirebileceğini umuyordu. Her bir kenarı yaklaşık 5 cm olan Nazi reaktör küpleri, suyun altında üç boyutlu bir kafes içinde kablolara asılmıştı; ancak proje başarısız oldu.