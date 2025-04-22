Hitler’in günlükleri İngiliz basınını nasıl kandırdı? Yüzyılın en büyük aldatmacası

LORD DACRE'IN ŞÜPHELERİ

Günlükleri inceleyen ilk büyük tarihçi, Lord Dacre olarak bilinen Prof. Hugh Trevor-Roper’dı.

Hitler üzerine önemli çalışmaları olan Trevor-Roper, başlangıçta günlüklerin gerçekliği konusunda şüpheciydi, ancak daha sonra bir dizi testin ve belgelerin onu yanıltması sonucu, günlüklerin gerçek olduğu konusunda yazılar yazmaya başladı.

Ancak, birkaç gün içinde, Lord Dacre’ın görüşleri değişti ve şüpheleri artmaya başladı.