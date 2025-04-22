Hitler’in günlükleri İngiliz basınını nasıl kandırdı? Yüzyılın en büyük aldatmacası

Alman dergisi Stern ve İngiliz gazetesi The Sunday Times, Nisan 1983’te Adolf Hitler’e ait olduğu iddia edilen gizli günlüklerin keşfedildiğini duyurdu. Bu keşif, tarihi sarsma vaadiyle dünya basınının ilgisini çekti. Ancak kısa süre sonra, tarihin en büyük aldatmacalarından biri ortaya çıktı ve milyonlarca dolara mal olacak bir skandala dönüştü.

Hitler’in günlükleri İngiliz basınını nasıl kandırdı? Yüzyılın en büyük aldatmacası - 1

Stern dergisi 25 Nisan 1983'te, Adolf Hitler'in daha önce hiç görülmemiş günlüklerini yayımladı. 1932’den 1945’e kadar yazıldığı iddia edilen bu el yazması defterler, Hitler’in kişisel düşüncelerini ve özel yaşamını içeriyordu.

Dergi, dünya çapında büyük bir sansasyon yaratmayı hedefliyordu. Ancak, defterlerin doğruluğu konusunda ilk şüpheler hızla ortaya çıkmaya başladı.

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Hitler’in günlükleri İngiliz basınını nasıl kandırdı? Yüzyılın en büyük aldatmacası - 2

Günlüklerin keşfi, Stern gazetecisi Gerd Heidemann tarafından gerçekleştirildi. İddiaya göre, Heidemann, defterleri bir Doğu Alman koleksiyoncusundan satın almıştı.

HİTLERİN GİZLİ YANLARI 

Günlüklerin içerikleri, Hitler’in daha önce hiç duyulmamış yanlarını gün yüzüne çıkarıyordu. Führer’in kişisel problemleri, Eva Braun’a olan ilişkisi ve Holokost hakkında bilinmeyen bazı detaylar, dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak, tarihçiler ve uzmanlar arasında, defterlerin gerçekliği konusunda derin şüpheler vardı.

Hitler’in günlükleri İngiliz basınını nasıl kandırdı? Yüzyılın en büyük aldatmacası - 3

Stern, günlüklerin doğruluğunu kanıtlamak amacıyla el yazısı uzmanları tuttu ve gerçek Hitler belgeleriyle karşılaştırmalar yapmalarını sağladı.

Ancak, bu süreçte bazı uzmanlar, günlüklerin sahte olabileceği konusunda uyardı.  9,3 milyon Alman Markı ödeyerek günlükleri satın alan Stern dergisi için bu kadar büyük bir meblağ dergiyi büyük bir çıkmaza soktu.

Hitler’in günlükleri İngiliz basınını nasıl kandırdı? Yüzyılın en büyük aldatmacası - 4

LORD DACRE'IN ŞÜPHELERİ

Günlükleri inceleyen ilk büyük tarihçi, Lord Dacre olarak bilinen Prof. Hugh Trevor-Roper’dı.

Hitler üzerine önemli çalışmaları olan Trevor-Roper, başlangıçta günlüklerin gerçekliği konusunda şüpheciydi, ancak daha sonra bir dizi testin ve belgelerin onu yanıltması sonucu, günlüklerin gerçek olduğu konusunda yazılar yazmaya başladı. 

Ancak, birkaç gün içinde, Lord Dacre’ın görüşleri değişti ve şüpheleri artmaya başladı.

Hitler’in günlükleri İngiliz basınını nasıl kandırdı? Yüzyılın en büyük aldatmacası - 5

Skandal, Lord Dacre’ın ve diğer tarihçilerin günlüklerin doğruluğu konusunda geri adım atmasıyla patlak verdi. The Sunday Times, haberin yayımlanmasından önce, tüm derginin editörleri ve yöneticileri büyük bir kafa karışıklığı yaşadı. Rupert Murdoch’un sahip olduğu gazete, tüm uyarılara rağmen haberin yayımlanmasına karar verdi. Ancak, bu kararın ardından, günler içinde Hitler’in günlüklerinin sahte olduğu ortaya çıktı.

DERGİNİN ÇÖKÜŞÜ 

Stern, basın toplantısını düzenledikten sonra, Lord Dacre’ın geri adım atması ve Hitler’in günlüklerinin gerçek olmadığına dair açıklamalar yapmasıyla büyük bir şok yaşadı. Bu açıklamalar, derginin prestijini yerle bir etti. Derginin yönetici kadrosu, büyük bir hata yaptıklarını kabul etmek zorunda kald.

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