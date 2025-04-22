Hitler’in günlükleri İngiliz basınını nasıl kandırdı? Yüzyılın en büyük aldatmacası
Alman dergisi Stern ve İngiliz gazetesi The Sunday Times, Nisan 1983’te Adolf Hitler’e ait olduğu iddia edilen gizli günlüklerin keşfedildiğini duyurdu. Bu keşif, tarihi sarsma vaadiyle dünya basınının ilgisini çekti. Ancak kısa süre sonra, tarihin en büyük aldatmacalarından biri ortaya çıktı ve milyonlarca dolara mal olacak bir skandala dönüştü.
Stern dergisi 25 Nisan 1983'te, Adolf Hitler'in daha önce hiç görülmemiş günlüklerini yayımladı. 1932’den 1945’e kadar yazıldığı iddia edilen bu el yazması defterler, Hitler’in kişisel düşüncelerini ve özel yaşamını içeriyordu.
Dergi, dünya çapında büyük bir sansasyon yaratmayı hedefliyordu. Ancak, defterlerin doğruluğu konusunda ilk şüpheler hızla ortaya çıkmaya başladı.