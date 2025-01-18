Hitler'in sapığının gizli günlüğü yayınlandı: "Führer cennet gibiydi"

HITLER'İ 17 YAŞINA DÖNDÜREN KADIN

Hitler'in küresel bir katliam planlarken, 1.80 boyundaki sarışın güzelin etrafında "17 yaşında bir genç gibi davrandığı" söyleniyordu.

Nazi hayranı olan Unity Mitford, sanki bir tanrıymış gibi sürekli olarak 'Führer' veya 'O' olarak bahsettiği diktatöre tapıyordu.