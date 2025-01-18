Hitler'in sapığının gizli günlüğü yayınlandı: "Führer cennet gibiydi"
Adolf Hitler'in İngiliz hayranının 80 yıldır kayıp olan gizli günlükleri yayınlandı. Unity Mitford isimli sosyetik kadının Hitler'e duyduğu saplantılı hayranlığı anlatan günlükler, Alman diktatörle yaptığı 139 görüşmeyi kayıt altına alıyor. Genç kadın o kadar aşık olmuştu ki, 20 yaşındayken Nazi liderini takıntılı bir şekilde takip etmek için Münih'e taşındı. Hitler'in ise kendisinden 25 yaş küçük olan sarışın güzelin etrafında "17 yaşında bir genç gibi davrandığı" söyleniyor. İşte genç kadının günlüğünden bazı çarpıcı girdiler...
80 YIL SONRA İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI
İngiliz Daily Mail gazetesi, Hitler'in İngiliz hayranının uzun süredir kayıp olan gizli günlüklerini yayınladı.
Unity Mitford isimli kadının deri ciltli günlüğü, tarihin en kötü adamı olarak kabul edilen Adolf Hitler hakkında yeni bakış açıları ortaya koyuyor.
Mitford, 2. Dünya Savaşı'na kadar beş yıl boyunca günlüğünde ilişkilerinin sırlarını yazdı. Bu kayıtlar daha önce hiç yayınlanmadı.
80 yıl sonra ilk kez ortaya çıkan günlükler 1935'ten 1939'a kadar uzanıyor ve Hitler ile 139 görüşmeyi kayıt altına alıyor.