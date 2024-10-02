Hizbullah: Bu daha ilk raunt, İsrail'i püskürtecek savaşçımız ve silahımız var

HİZBULLAH'TAN ASKERİ NOKTALARA VE HAYFA'YA SALDIRI

Hizbullah ise bu sabah erken saatlerde, Lübnan'ın Adaisseh kasabasına sızan İsrail güçleriyle karşılaştıklarını ve onları geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı.

Hizbullah ayrıca savaşçılarının, sınırın karşısındaki Misgav Am'da “büyük bir piyade gücünü” “roketler ve toplarla” hedef aldığını ve biri Burkan roketleriyle olmak üzere üç yerde daha askeri birliklerin toplandığını bildirdi.

Lübnanlı örgüt, İsrail'in Hayfa kentine de bir füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Hizbullah medya şefi Muhammed Afif, yaptığı açıklamada, "Bu daha ilk raunt, İsrail'i püskürtecek savaşçımız, silahımız ve mühimmatımız var" açıklamasını yaptı.