Hizbullah: Bu daha ilk raunt, İsrail'i püskürtecek savaşçımız ve silahımız var

Lübnan'a karadan işgale başlayan İsrail ordusu, hava saldırılarına da devam ediyor. Beyrut'un güneyinde Hizbullah'un kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesini hedef alan İsrail savaş uçakları, ülkenin güneydeki Debl köyünde de bir eve saldırı düzenledi. Saldırıda üç kişinin öldüğü bildirildi. Hizbullah ise askeri noktaları ve İsrail'in Hayfa kentini füzelerle hedef alırken, sınırdan sızan İsrail güçlerini geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı. Hizbullah medya şefi, "Bu daha ilk raunt, İsrail'i püskürtecek savaşçımız, silahımız ve mühimmatımız var" açıklamasını yaptı.

Hizbullah: Bu daha ilk raunt, İsrail'i püskürtecek savaşçımız ve silahımız var - 1

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye dün gece 12 hava saldırısı düzenledi.

Hava saldırılarında Dahiye'nin Hreyk, Eş-Şeyyah, Hades Beyrut, Şuveyfat, El-Amrusiye, Er-Ruveys ve El-Camus mahalleleri hedef alındı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ve meydana gelen hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

DÜNYA HABERLERİ

Hizbullah: Bu daha ilk raunt, İsrail'i püskürtecek savaşçımız ve silahımız var - 2

GÜNEYDEKİ BİR EVDE ÜÇ KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları bu sabah güneydeki Debl köyünde bir eve saldırı düzenledi.

Hava saldırısında üç kişinin öldüğü açıklandı.

İsrail, günlerce süren ağır saldırıların ardından büyük ölçüde boşaltılan banliyö bölgesi için yeni tahliye emirleri yayınladı. 

Öte yandan İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan Lübnanlılar havalimanında görüntülendi. 

Hizbullah: Bu daha ilk raunt, İsrail'i püskürtecek savaşçımız ve silahımız var - 3

HİZBULLAH'TAN ASKERİ NOKTALARA VE HAYFA'YA SALDIRI

Hizbullah ise bu sabah erken saatlerde, Lübnan'ın Adaisseh kasabasına sızan İsrail güçleriyle karşılaştıklarını ve onları geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı.

Hizbullah ayrıca savaşçılarının, sınırın karşısındaki Misgav Am'da “büyük bir piyade gücünü” “roketler ve toplarla” hedef aldığını ve biri Burkan roketleriyle olmak üzere üç yerde daha askeri birliklerin toplandığını bildirdi.

Lübnanlı örgüt, İsrail'in Hayfa kentine de bir füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu. 

Hizbullah medya şefi Muhammed Afif, yaptığı açıklamada, "Bu daha ilk raunt, İsrail'i püskürtecek savaşçımız, silahımız ve mühimmatımız var" açıklamasını yaptı. 

Hizbullah: Bu daha ilk raunt, İsrail'i püskürtecek savaşçımız ve silahımız var - 4

HUSİLER ROKETLERLE İSRAİL MEVZİLERİNİ HEDEF ALDI

Öte yandan Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, bugün yaptığı açıklamada, üç kanatlı "Kudüs 5" roketiyle İsrail'in derinliklerindeki askeri mevzileri hedef aldıklarını bildirdi.

Hizbullah: Bu daha ilk raunt, İsrail'i püskürtecek savaşçımız ve silahımız var - 5

İsrail saldırılarından kaçmaya çalışan Lübnan sakinleri, kiliselerde ve diğer sığınaklarda yaşamlarını sürdürüyor.

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