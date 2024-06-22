"Hizbullah İsrail'e karşı önleyici saldırı başlatabilir" iddiası

İsrailli güvenlik kaynaklarına göre, Hizbullah İsrail'e karşı önleyici saldırı başlatabilir. ABD basınına göre ise ABD'li yetkililer, Hizbullah'ın geniş çaplı saldırısının İsrail savunma sistemlerini alt etmesinden endişe ediyor.

"Hizbullah İsrail'e karşı önleyici saldırı başlatabilir" iddiası - 1

Lübnan'daki Hizbullah'ın, İsrail'e karşı önleyici saldırı başlatabileceği iddia edildi.

Söz konusu iddia, İbranice yayın yapan "Walla" internet sitesinin, isimleri açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde yer aldı.

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"Hizbullah İsrail'e karşı önleyici saldırı başlatabilir" iddiası - 2

Habere göre, güvenlik kaynakları, "Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in Lübnan'ın güneyine beklenmedik ve büyük bir saldırı başlatmasından çok korktuğunu ve bu korku nedeniyle de İsrail'e karşı saldırı başlatarak önleyici bir adım atmayı düşündüğünü" öne sürdü.

"Hizbullah İsrail'e karşı önleyici saldırı başlatabilir" iddiası - 3

MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

"Hizbullah İsrail'e karşı önleyici saldırı başlatabilir" iddiası - 4

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

"Hizbullah İsrail'e karşı önleyici saldırı başlatabilir" iddiası - 5

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

"Hizbullah İsrail'e karşı önleyici saldırı başlatabilir" iddiası - 6

ABD'NİN ENDİŞESİ

ABD, Hizbullah'ın olası bir savaş halinde İsrail'in Demir Kubbe Hava Savunma Sistemleri'ni alt edebilmesinden endişeli.

ABD basınına konuşan Amerikalı yetkililer, Demir Kubbe'nin Hizbullah'ın füze ve insansız hava araçlarından oluşan geniş cephaneliğine karşı savunmasız olabileceğini söyledi.

Habere göre, aynı endişeyi taşıyan İsrailli yetkililer ABD'ye, Hizbullah'a karşı olası bir çatışmaya hazırlık amacıyla Gazze'nin güneyindeki kaynaklarını İsrail'in kuzeyine kaydırmayı planladıklarını iletti.

"Hizbullah İsrail'e karşı önleyici saldırı başlatabilir" iddiası - 7

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili de Hizbullah'ın hassas güdümlü silahlar kullanarak geniş çaplı bir saldırı düzenlemesi durumunda, sistemin savunma yapmasının zorlanabileceğini söyledi.

"Hizbullah İsrail'e karşı önleyici saldırı başlatabilir" iddiası - 8

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da İsrailli yetkililere Lübnan'da Hizbullah ile gerilimin tırmanmasından kaçınmaları çağrısı yaptı.

Blinken'ın bu çağrısı, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik büyük bir askeri saldırısının "kısıtlamasız ve kuralsız" bir savaşla karşılanacağı uyarısının ardından geldi.

İsrail ise Lübnan'daki hizbullah hedeflerini vurmayı sürdürdü.

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