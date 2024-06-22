"Hizbullah İsrail'e karşı önleyici saldırı başlatabilir" iddiası
İsrailli güvenlik kaynaklarına göre, Hizbullah İsrail'e karşı önleyici saldırı başlatabilir. ABD basınına göre ise ABD'li yetkililer, Hizbullah'ın geniş çaplı saldırısının İsrail savunma sistemlerini alt etmesinden endişe ediyor.
Lübnan'daki Hizbullah'ın, İsrail'e karşı önleyici saldırı başlatabileceği iddia edildi.
Söz konusu iddia, İbranice yayın yapan "Walla" internet sitesinin, isimleri açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde yer aldı.