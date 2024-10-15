Hizbullah, İsrail'in Demir Kubbe sistemini nasıl aştı? Ön soruşturma raporu açıklandı

"İSRAİL HELİKOPTERİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ"

İsrail hava kuvvetlerinin, Hayfa'nın güneydoğusundaki Yokneam bölgesinde halkın şüpheli bir uçak gördüğüne dair bildirimlerde bulunduğunu ancak o sıralarda aynı bölgede bir helikopterin de uçması sebebiyle, bildirimde bulunulan hava aracının İsrail helikopteri olduğunun düşünüldüğü savunuldu.

İsrail Hava Kuvvetlerinin bir kanıt olmadığı sürece İHA'ların kendi kendini imha ettiğini değerlendirmeyeceği, bu kapsamda gelecek günlerde İsrail'in çok sayıda bölgesinde uyarı sirenlerinin yaygın bir şekilde devreye girebileceği, bazılarının da yanlış alarm olabileceği belirtildi.