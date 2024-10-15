Hizbullah, İsrail'in Demir Kubbe sistemini nasıl aştı? Ön soruşturma raporu açıklandı
Milyarlarca dolarlık hava savunması Hizbullah drone'u tarafından delinen İsrail ordusu büyük şok yaşıyor. Herkesin aklındaki soruysa İran'ın hipersonik füzelerle yapamadığını, Hizbullah'ın 20 yıllık drone ile nasıl yaptığı. Hizbullah'ın gönderdiği ve 4 askerin ölümüne neden olan insansız hava aracının (İHA), "alçak irtifada uçması sebebiyle takibinin yapılamadığı ve kendi kendini imha ettiği düşünüldüğü" için İsrail ordusunu yanılttığı belirtildi.
İsrail Ordu Radyosunun haberinde, İsrail hava kuvvetlerinin saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ön sonuçlarına yer verildi.