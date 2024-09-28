Hizbullah lideri Hasan Nasrallah İsrail saldırısında öldü

UZUN SÜREDİR PLANLIYORLARDI

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Nasrallah'ın öldürüldüğünün açıklanmasının ardından, İsrail vatandaşlarını tehdit eden herkese ulaşacaklarını söyledi.

Halevi, “Bu bizim alet çantamızın sonu değil. Mesaj basit, İsrail vatandaşlarını tehdit eden kim olursa olsun onlara nasıl ulaşacağımızı biliriz” dedi.

Nasrallah'ı öldüren saldırının uzun süredir hazırlandığını belirti ve "Doğru zamanda büyük bir hassasiyetle gerçekleştirildi, şimdi sonraki adımlar için dikkatli bir hazırlıkla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Halevi, tüm cephelerde tam hazırlıklı olduklarını söyleyerek, "Diğer örgütlerle koordinasyon da dahil olmak üzere tüm güçler çok iyi bir senkronizasyon ve hazırlık sağlamalıdır" diye ekledi.