Hizbullah lideri Hasan Nasrallah İsrail saldırısında öldü
İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıkladı. Hizbullah da yaptığı açıklamada Nasrallah'ın dünkü İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı ve "Savaşmaya devam edeceğiz" dedi. Saldırıyı "korkakça bir terörist eylem olarak nitelendiren Hamas da "Nasrallah'ın ölümü yalnızca direnişi güçlendirir" açıklamasını yaptı. İsrail, saldırıda Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki'nin de öldüğünü bildirdi. Öte yandan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından yüksek güvenlikli bir bölgeye götürülen İran'ın dini lideri Hamaney, "Lübnan işgalci, kötü ve itibarsız düşmanı yaptıklarına pişman edecektir” diye konuştu. Irak'ta üç günlük yas ilan edildi.
Ortadoğu'da gerilim zirveye çıktı.
İsrail'in Lübnan'a saldırılarının beşinci gününde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta art arda patlamalar yaşandı.
Saldırılarda 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 108 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın merkez karargahlarının hedef alındığı belirtimişti. Dün Lübnan'a yönelik saldırılarda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü iddia edilmiş ancak doğrulanamamıştı.
İsrail medyası, saldırılardaki ana hedefin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah olduğunu açıklamıştı.
İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada ise Nasrallah'ın öldürüldüğünü resmen duyurdu. Ordu ayrıca Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki'nin de öldürüldüğünü belirtti.