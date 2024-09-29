Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesine dünyadan tepkiler
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail tarafından örgütün yeraltı karargahına düzenlenen hava saldırısında öldürüldü. Hizbullah'a 30 yılı aşkın süredir liderlik eden 64 yaşındaki Nasrallah, haftalardır şiddeti artarak devam eden çatışmalarda İsrail tarafından hedef alınan en güçlü isim oldu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümüne Avrupa ve dünyadan nasıl tepkiler geldi?
Hizbullah'ın 30 yıllık lideri Hasan Nasrallah, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta örgütün yeraltı karargahına düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.
1992'de henüz 32 yaşındayken Hizbullah'ın genel sekreteri seçilen Nasrallah, 2006'dan beri nadiren kamuoyunda görülüyordu.
Nasrallah'ın öldürülmesine dünyadan ve Avrupa'dan gelen tepkilerden bazıları şöyle...
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