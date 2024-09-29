Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesine dünyadan tepkiler

TÜRKİYE: İSRAİL'İN SOYKIRIM, İŞGAL VE İSTİLA POLİTİKASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarını, İsrail'in "soykırım, işgal ve istila" politikasının bir parçası olarak kınayarak, BM Güvenlik Konseyi ve diğer organlara İsrail'i durdurma çağrısında bulundu.

Görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağıran Erdoğan, "İslam dünyasının bu saldırılar karşısında daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.