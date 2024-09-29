Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesine dünyadan tepkiler

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail tarafından örgütün yeraltı karargahına düzenlenen hava saldırısında öldürüldü. Hizbullah'a 30 yılı aşkın süredir liderlik eden 64 yaşındaki Nasrallah, haftalardır şiddeti artarak devam eden çatışmalarda İsrail tarafından hedef alınan en güçlü isim oldu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümüne Avrupa ve dünyadan nasıl tepkiler geldi?

Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesine dünyadan tepkiler - 1

Hizbullah'ın 30 yıllık lideri Hasan Nasrallah, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta örgütün yeraltı karargahına düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.

1992'de henüz 32 yaşındayken Hizbullah'ın genel sekreteri seçilen Nasrallah, 2006'dan beri nadiren kamuoyunda görülüyordu.

Nasrallah'ın öldürülmesine dünyadan ve Avrupa'dan gelen tepkilerden bazıları şöyle...

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DÜNYA HABERLERİ

Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesine dünyadan tepkiler - 2

HİZBULLAH: EN YÜCE, EN KUTSAL VE EN KIYMETLİ ŞEHİT

Lübnanlı grup, yaptığı açıklamada liderinin "Beyrut'un güney banliyölerine yönelik hain Siyonist saldırısının ardından" öldürüldüğünü doğruladı.

Hizbullah açıklamasında, Nasrallah'ın "yaklaşık 30 yıldır yolunu çizdiği büyük ve ölümsüz şehit yoldaşlarına katıldığı" belirtildi.

Grup, "yolculuğundaki en yüce, en kutsal ve en kıymetli şehide" düşmanla yüzleşmek, Filistin'i desteklemek ve Lübnan ile onurlu halkını savunmak için cihadı sürdürme sözü verdiğini açıkladı.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesine dünyadan tepkiler - 3

TÜRKİYE: İSRAİL'İN SOYKIRIM, İŞGAL VE İSTİLA POLİTİKASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarını, İsrail'in "soykırım, işgal ve istila" politikasının bir parçası olarak kınayarak, BM Güvenlik Konseyi ve diğer organlara İsrail'i durdurma çağrısında bulundu.

Görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağıran Erdoğan, "İslam dünyasının bu saldırılar karşısında daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesine dünyadan tepkiler - 4

İSRAİL: ÖLDÜRÜLMESİ TEMEL ŞARTTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Nasrallah'ın öldürülmesiyle ödeşmiş olduk" açıklamasında bulundu.

Amerikan ve Fransız vatandaşının öldürülmesinden sorumlu bir “katil” ile hesaplaştıklarını öne süren Netanyahu, “İran'ın kötülük ekseninin ana motoruydu” ifadelerini kullandı.

Nasrallah'ın ve yardımcılarını “İsrail'i yok etme planının mimarları” olarak nitelendiren Netanyahu, “Nasrallah'ın öldürülmesi, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için temel şarttı.” diye konuştu.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesine dünyadan tepkiler - 5

HAMAS: KORKAKÇA VE TERÖRİST BİR EYLEM

Hamas, Hizbullah liderinin öldürülmesini İsrail'in "korkakça ve terörist bir eylemi" olarak niteleyerek kınadı.

Grup, yaptığı açıklamada, "Bu barbar Siyonist saldırganlığı ve konut binalarına yönelik saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İsrail'i "tüm uluslararası değerleri, gelenekleri ve tüzükleri hiçe saymakla" ve "sessizlik, çaresizlik ve uluslararası ihmalkarlık ışığında uluslararası güvenliği ve barışı açıkça tehdit etmekle" suçladı.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesine dünyadan tepkiler - 6

HUSİLER: KARARLILIĞIN GÜCÜ ARTACAK

Yemen'deki Husiler, Nasrallah'ın öldürülmesinin, İsrailli düşmanlarına karşı koyma kararlılıklarını güçlendireceğini söyledi.

Yayınlanan açıklamada, "Hasan Nasrallah'ın şehadeti, fedakarlık ateşini, coşkunun sıcaklığını, kararlılığın gücünü artıracaktır." ifadelerine yer verildi.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesine dünyadan tepkiler - 7

RUSYA: ORTADOĞU İÇİN ÇOK DAHA DRAMATİK SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesini sert bir dille kınayarak, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Bu sert eylem, Lübnan ve tüm Ortadoğu için çok daha büyük dramatik sonuçlar doğurabilir." denildi.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Siyasi cinayetlerin artık neredeyse sıradan bir hal alması" nedeniyle endişe duyduğunu söyledi.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesine dünyadan tepkiler - 8

BM: TARAFLAR UÇURUMUN KENARINDAN GERİ ADIM ATMALI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in başkent Beyrut'ta Hizbullah'ı hedef almasıyla Lübnan'da son bir günde görülen "dramatik tırmanıştan ciddi endişe duyduğunu" söyledi.

Guterres'in açıklamasında, "Bu şiddet döngüsü şimdi durmalı ve tüm taraflar uçurumun kenarından geri adım atmalı. Lübnan halkı, İsrail halkı ve daha geniş bölge, topyekün bir savaşı göze alamaz." ifadeleri kullanıldı.

Guterres, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve oradaki tüm tutsakların serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesine dünyadan tepkiler - 9

ALMANYA: MUTLAK ŞİDDET SARMALI

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Lübnan'daki durumun son derece tehlikeli olduğu ve tüm bölgenin "mutlak bir şiddet sarmalına" doğru sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

Baerbock, sosyal medya platformu X'te, "Durum, bölgedeki istikrara ve Lübnan'ın istikrarına yönelik ciddi bir tehdit oluşturuyor. Hiçbir zaman İsrail'in güvenliğine ve çıkarlarına hizmet etmiyor." ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesine dünyadan tepkiler - 10

FRANSA: SAVAŞA DOĞRU BİR ADIM DAHA

Fransa Dışişleri Bakanlığı daha fazla istikrarsızlığı önlemek amacıyla Lübnanlı yetkililerle temas halinde olduğunu açıkladı.

Eski milletvekili Jean-Luc Melenchon, Nasrallah'ın öldürülmesini "Lübnan'ın işgaline ve genel savaşa doğru bir adım daha" diye nitelendirdi.

Melenchon, "Fransa artık sahada saygın değil. Netanyahu'nun suçları cezasız kaldığı için devam edecek. Bölge ve dünya için tehlike çok büyük." ifadelerini kullandı.

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