Hizbullah tehdit etti: Güvenli hiçbir yer kalmaz!

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, son günlerde artan gerilimin gölgesinde İsrail'i tehdit etti. Nasrallah, "Topyekün savaş olursa İsrail'de güvenli hiçbir yer kalmaz" dedi. İsrail ordusunun ise Gazze'deki saldırıları devam etti. İsrail ordusu, düzenlediği hava saldırısında insani yardım bekleyen siviller vuruldu.

Hizbullah tehdit etti: Güvenli hiçbir yer kalmaz! - 1

İSRAİL ORDUSUNDAN OPERASYONA ONAY ÇIKTI

Son günlerde İsrail ve Hizbullah güçleri arasında gerilim giderek artmaya ve sınırlar arasında çatışmalar şiddetlenmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu, Hizbullah ile yaşanan gerilim devam ederken Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Hizbullah tehdit etti: Güvenli hiçbir yer kalmaz! - 2

HİZBULLAH'TAN GÖZDAĞI

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah İsrail'in Lübnan'a yönelik olası saldırı planını onaylamasına karşılık vererek, "İsrail'deki hiçbir yer füze ve insansız hava araçlarımıza karşı güvende olmaz" sözleri ile gözdağı verdi.

Hizbullah lideri, topyekün bir savaşa girilmesi halinde kural tanımadan karşılık verileceğini belirtti.

Hizbullah tehdit etti: Güvenli hiçbir yer kalmaz! - 3

"KIBRIS'I SAVAŞIN PARÇASI KABUL EDECEĞİZ"

Geçen hafta İsrail saldırısında öldürülen üst düzey Hizbullah komutanını anma töreninde konuşan Nasrallah, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni de tehdit etti.

Rum yönetiminin İsrail'in Lübnan'a yönelik olası saldırısında hava üslerini açacağına ilişkin istihbarat aldıklarını açıkladı.

Hizbullah Lideri böyle bir durum olması halinde "Kıbrıs'ı savaşın bir parçası kabul edeceğiz" dedi.

Hizbullah tehdit etti: Güvenli hiçbir yer kalmaz! - 4

GÜNEY KIBRIS'TAN YANIT

Ancak Nasrallah'ın sözlerine Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis'ten yanıt geldi. "Sorunun değil çözümün parçasıyız" ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs üzerinden Gazze'ye ulaştırılan insani yardımlara atıfta bulundu.

Hizbullah tehdit etti: Güvenli hiçbir yer kalmaz! - 5

İngiltere'nin ise Güney Kıbrıs'ta iki askeri üssü bulunuyor. Bu üsler daha önce Yemen'de İran destekli Husilerin hedef alınmasında kullanılmıştı.

Bu üslerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin söz hakkı yok.

Hizbullah tehdit etti: Güvenli hiçbir yer kalmaz! - 6

İSRAİL TANKLARI REFAH'TA İLERLİYOR

Diğer yandan da İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta ilerleyişi sürdü.

Savaş jetleri ve insansız hava araçları da İsrail tanklarına destek verdi. Ağır bombardıman devam etti.

Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan geçen insani yardımları bekleyen Filistinli siviller hedef oldu.

Hizbullah tehdit etti: Güvenli hiçbir yer kalmaz! - 7

İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR

Gazze kentindeki Zeytun Mahallesinde de şiddetli çatışmalar yaşandı.

Hamas üyeleri de İsrail'in havadan ve karadan düzenlediği saldırılara tanksavar ve havan toplarıyla karşılık verdi.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail'in hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Hizbullah tehdit etti: Güvenli hiçbir yer kalmaz! - 8

BM'DEN "SAVAŞ HUKUKU" AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarının sistematik olarak sivil ve sivil altyapının korunmasını güvence altına alan temel savaş kanunlarını ihlal etmiş olabileceğini açıkladı.

İnceleme 9 Ekim ve 2 Aralık arasında okul, konut, mülteci kampı ve pazar yerine yönelik saldırıları içeriyor.

Hizbullah tehdit etti: Güvenli hiçbir yer kalmaz! - 9

SİVİL KAYIP VURGUSU

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise sivil kayıplara vurgu yaptı.

Turk, "Sivil zararı en aza indiren savaş araç ve yöntemlerinin seçilmesi zorunluluğu, İsrail'in harekatında sürekli olarak ihlal edilmiş gibi görünüyor" dedi.

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