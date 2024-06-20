Hizbullah tehdit etti: Güvenli hiçbir yer kalmaz!

İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR

Gazze kentindeki Zeytun Mahallesinde de şiddetli çatışmalar yaşandı.

Hamas üyeleri de İsrail'in havadan ve karadan düzenlediği saldırılara tanksavar ve havan toplarıyla karşılık verdi.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail'in hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti.