Hizbullah tehdit etti: Güvenli hiçbir yer kalmaz!
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, son günlerde artan gerilimin gölgesinde İsrail'i tehdit etti. Nasrallah, "Topyekün savaş olursa İsrail'de güvenli hiçbir yer kalmaz" dedi. İsrail ordusunun ise Gazze'deki saldırıları devam etti. İsrail ordusu, düzenlediği hava saldırısında insani yardım bekleyen siviller vuruldu.
İSRAİL ORDUSUNDAN OPERASYONA ONAY ÇIKTI
Son günlerde İsrail ve Hizbullah güçleri arasında gerilim giderek artmaya ve sınırlar arasında çatışmalar şiddetlenmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu, Hizbullah ile yaşanan gerilim devam ederken Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurdu.