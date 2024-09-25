Hizbullah Tel Aviv'e ilk kez füze saldırısı düzenledi, Suriye'den İsrail'e gönderilen İHA düşürüldü
Lübnan'ı havadan bombalamaya devam eden İsrail ordusu, Hizbullah'ın ilk kez Tel Aviv'e füzeyle saldırdığını, füzenin düşürüldüğünü açıkladı. Ordu ayrıca Suriye'den gönderilen bir insansız hava aracının Galile denizi üzerinde düşürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusunun Lübnan'a hava saldırıları sürerken Hizbullah Tel Aviv'i vurdu.
İsrail savaş uçakları, gece Lübnan'ın güney, doğu ve orta kesimlerindeki birçok beldeye hava saldırıları düzenleyip başkent Beyrut'un üzerinde ses duvarını aşarken, Hizbullah da 8 Ekim 2023'ten bu yana ilk defa Tel Aviv'e füze fırlattı.
İsrail ordu radyosunun haberinde, Hizbullah ile çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez Tel Aviv bölgesinin Lübnan'dan füze saldırılarına maruz kaldığı belirtildi.
Haberde, füzenin düşürüldüğü ifade edildi.
İsrail ordusu ayrıca Suriye'den gelen bir insansız hava aracının savaş jetleri tarafından Galile denizini güneyinde düşürüldüğünü açıkladı.