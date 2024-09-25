Hizbullah Tel Aviv'e ilk kez füze saldırısı düzenledi, Suriye'den İsrail'e gönderilen İHA düşürüldü

Lübnan'ı havadan bombalamaya devam eden İsrail ordusu, Hizbullah'ın ilk kez Tel Aviv'e füzeyle saldırdığını, füzenin düşürüldüğünü açıkladı. Ordu ayrıca Suriye'den gönderilen bir insansız hava aracının Galile denizi üzerinde düşürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah Tel Aviv'e ilk kez füze saldırısı düzenledi, Suriye'den İsrail'e gönderilen İHA düşürüldü - 1

İsrail ordusunun Lübnan'a hava saldırıları sürerken Hizbullah Tel Aviv'i vurdu.

İsrail savaş uçakları, gece Lübnan'ın güney, doğu ve orta kesimlerindeki birçok beldeye hava saldırıları düzenleyip başkent Beyrut'un üzerinde ses duvarını aşarken, Hizbullah da 8 Ekim 2023'ten bu yana ilk defa Tel Aviv'e füze fırlattı.

İsrail ordu radyosunun haberinde, Hizbullah ile çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez Tel Aviv bölgesinin Lübnan'dan füze saldırılarına maruz kaldığı belirtildi.

Haberde, füzenin düşürüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu ayrıca Suriye'den gelen bir insansız hava aracının savaş jetleri tarafından Galile denizini güneyinde düşürüldüğünü açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ

Hizbullah Tel Aviv'e ilk kez füze saldırısı düzenledi, Suriye'den İsrail'e gönderilen İHA düşürüldü - 2

İSRAİL BOMBARDIMANI SÜRÜYOR

Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında, Adlun ve Kefr Hatta kasabaları ile Sidon bölgesindeki El-Akibiye kasabası çevresini hedef alan İsrail ordusu, ayrıca Hadasa, Ayta el-Cebel ve Bint Cubeyl bölgesindeki Yatır beldeleri de dahil olmak üzere birçok bölgedeki konutlara saldırılar düzenledi.

Hava saldırılarında ayrıca Deyr ez-Zehrani kasabası, Humin el-Fevka ve Rumin arasındaki Harc Hamile ve Ayn Kana, Vadi Bölgesi de dahil olmak üzere güneyde yer alan Nebatiye bölgeleri de hedef alındı.

Lübnan'ın doğusunda da İsrail savaş uçaklarının saldırıları Baalbek bölgesindeki Cinta, Nebi Şit, Şaat, Nahle, Devrus, Brital, El-Hıdır ve El-Cemaliyye de dahil olmak üzere Bekaa bölgesindeki kasabalara uzandı.

Hizbullah Tel Aviv'e ilk kez füze saldırısı düzenledi, Suriye'den İsrail'e gönderilen İHA düşürüldü - 3

SAVAŞ UÇAKLARI BEYRUT SEMALARINDA

Bekaa'da da hava saldırılarında Batı Bekaa Bölgesi'ndeki Midun, Sehmer kasabaları ve Meşgara Ovası çevreleri ile Zahle ilçesindeki Reyak beldesine saldırılar gerçekleştirildi.

Lübnan'ın orta kesiminde ise İsrail savaş uçakları Beyrut'un güneyindeki Ciye sahil bölgesini hedef aldı.

Bu arada Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail savaş uçaklarının, Nabatiye bölgesindeki Aba ve Habbuş ile Sidon bölgesindeki Kevseriyyetu es-Siyad da dahil olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki diğer kasabalara da hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları başkent Beyrut semalarında iki kez ses duvarını aştı.

Hizbullah Tel Aviv'e ilk kez füze saldırısı düzenledi, Suriye'den İsrail'e gönderilen İHA düşürüldü - 4

LÜBNAN'DA 569 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 569 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Hizbullah Tel Aviv'e ilk kez füze saldırısı düzenledi, Suriye'den İsrail'e gönderilen İHA düşürüldü - 5
DAHA FAZLA GÖSTER