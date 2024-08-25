Hizbullah'ın silah kapasitesi! "Silahların çoğu İran tarafından"
Ortadoğu güne İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla başladı. İsrail tarafı Hizbullah'ın saldırı hazırlığında olduğunu ve önleyici saldırıyla buna karşılık verdiğini duyurdu. Lübnan'dan İsrail'e yönelik roket ve drone'larla karşılık verildi. Peki Hizbullah'ın elinde hangi silahlar var, nasıl bir askeri kapasiteye sahip?
Hizbullah, dünyada en fazla silaha sahip olan örgüt konumunda.
Bu silahların çoğunun destekçisi İran tarafından sağlandığı söyleniyor.