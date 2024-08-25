Hizbullah'ın silah kapasitesi! "Silahların çoğu İran tarafından"

Ortadoğu güne İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla başladı. İsrail tarafı Hizbullah'ın saldırı hazırlığında olduğunu ve önleyici saldırıyla buna karşılık verdiğini duyurdu. Lübnan'dan İsrail'e yönelik roket ve drone'larla karşılık verildi. Peki Hizbullah'ın elinde hangi silahlar var, nasıl bir askeri kapasiteye sahip?

Hizbullah'ın silah kapasitesi! "Silahların çoğu İran tarafından" - 1

Hizbullah, dünyada en fazla silaha sahip olan örgüt konumunda.

Bu silahların çoğunun destekçisi İran tarafından sağlandığı söyleniyor.

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Hizbullah'ın silah kapasitesi! "Silahların çoğu İran tarafından" - 2

KENDİ SİLAHLARI ÜRETMEYE DE BAŞLADI

Silahların Hizbullah'a kara yoluyla Irak ve Suriye üzerinden gönderildiği tahmin ediliyor. Amerikan basınına göre İran'dan roket ve drone temin eden Hizbullah, kendi silahlarını da üretmeye başladı.

Hizbullah'ın envanterindeki hafif silahların çoğunun İran, Rus ve Çin üretimi olduğu belirtiliyor.

Hizbullah'ın silah kapasitesi! "Silahların çoğu İran tarafından" - 3

Hizbullah hava savunma sistemlerine sahip olmasıyla da diğer milis gruplardan ayrılıyor.

Örgütün elinde güdümlü füzeler ve güdümsüz roketlerin yanısıra, balistik ve gemi savar füzeler de bulunuyor.

Tanksavar toplar ve bomba taşıyan dronelar da Hizbullah'ın askeri ekipman listesinde yer alıyor.

Hizbullah'ın silah kapasitesi! "Silahların çoğu İran tarafından" - 4

Hizbullah'ın elindeki roket ve füze sayısının 120 ila 200 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.


Bu, Hamas'ın Gazze savaşından önce sahip olduğu roket ve füze sayısının tam dört katı.


Hizbullah tek seferde, 100 katyuşa roketini ateşleme kapasitesinin olduğunu söylüyor.

Hizbullah'ın silah kapasitesi! "Silahların çoğu İran tarafından" - 5

Hizbullah'ın katyuşa roketlerine göre daha uzun menzilli olan Fecir, Zilzal ve Raad isimli roketlere de sahip olduğu belirtiliyor.

Hizbullah'ın elindeki mühimmatın çoğunluğu güdümsüz karadan karaya roketlerden oluşuyor.

Örgüt, 2018'deyse hasas güdümlü mühimmatı olduğunu da açıklamıştı.

Hizbullah'ın silah kapasitesi! "Silahların çoğu İran tarafından" - 6

İSRAİL'İN TÜM BÖLGELERİNİ HEDEF ALABİLİR

Hizbullah elindeki bu roket ve füzelerle İsrail'in tüm bölgelerini hedef alabileceğini savunuyor.

Hizbullah, tanksavar füzelerini 2006'da İsrail ile topyekün savaşında ağırlıklı olarak kullandı.

Hizbullah'ın silah kapasitesi! "Silahların çoğu İran tarafından" - 7

Hizbullah, bu yılın Haziran ayındaysa bir israil savaş uçağını vurduğunu duyurdu. Örgüt bunu "bir ilk" ve "dönüm noktası" olarak niteledi.

Hizbullah, Gazze savaşında Hamas'a destek için düzenlediği saldırılarda İsrail drone'larını karadan havaya füzelerle hedef aldı.

29 Ekim'de ilk kez uçak savar silahlar kullandığını ilan etti.

Hizbullah, israil'e saldırılarında ucuz ve kolay üretilen dronelar da kullanıyor. İran'daki modellerden ilham alınarak yapılan droneların israil hava savunma sistemlerini zorladığı iddia ediliyor.

Örgüt, İsrail'i hedef alan saldırılarında bomba bıraktıktan sonra lübnan'a geri dönen dronelar kullandığını da açıkladı.

Hizbullah'ın silah kapasitesi! "Silahların çoğu İran tarafından" - 8

Hizbullah gemi savar füzeleriniyse ilk olarak 2006'da kullandı.

Kıyıdan 16 kilometre uzaklıkta bir İsrail savaş gemisini hedef aldı. Saldırıda gemi hasar gördü. İsrailli 4 denizci öldü.

Hizbullah'ın rus yapımı "Yakhont" gemi savar füze temin ettiği de söyleniyor. Bu füzenin menzili 300 kilometreyi buluyor.

Amerikan Dışişleri Bakanlığına göre Hizbullah, İran'dan her yıl yüz milyonlarca dolar maddi destek de alıyor.

Suriye'de Esad rejimi de Hizbullah'ın destekçileri arasında. Hizbullah'ın lübnan diasporasının bazı kesimlerinden de destek gördüğünden şüpheleniliyor.

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