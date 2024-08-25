Hizbullah'ın silah kapasitesi! "Silahların çoğu İran tarafından"

Hizbullah, bu yılın Haziran ayındaysa bir israil savaş uçağını vurduğunu duyurdu. Örgüt bunu "bir ilk" ve "dönüm noktası" olarak niteledi.



Hizbullah, Gazze savaşında Hamas'a destek için düzenlediği saldırılarda İsrail drone'larını karadan havaya füzelerle hedef aldı.

29 Ekim'de ilk kez uçak savar silahlar kullandığını ilan etti.



Hizbullah, israil'e saldırılarında ucuz ve kolay üretilen dronelar da kullanıyor. İran'daki modellerden ilham alınarak yapılan droneların israil hava savunma sistemlerini zorladığı iddia ediliyor.

Örgüt, İsrail'i hedef alan saldırılarında bomba bıraktıktan sonra lübnan'a geri dönen dronelar kullandığını da açıkladı.