Hizbullah'ın yeni lideri Nasrallah'ın halefi olarak bilinen Haşim Seyfeddin mi olacak?

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıkladı.

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine cuma akşamında düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Karaki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük."