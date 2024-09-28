Hizbullah'ın yeni lideri olması beklenen Haşim Seyfettin kimdir?

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusu tarafından öldürülmesinin ardından örgütün başına kimin geçeceği tartışılmaya başlandı. Nasrallah'ın halefi olarak ismi anılmaya başlayan Haşim Seyfettin'in Hizbullah'ın yeni lideri olması bekleniyor.

Hizbullah'ın yeni lideri olması beklenen Haşim Seyfettin kimdir? - 1

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'un bir banliyösünde düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürülmesi, dikkatleri varisi olarak görülen Haşim Seyfettin'e çevirdi.

İran destekli grup, 32 yıldır liderliğini yapan Nasrallah'ın cuma günkü saldırıda öldürüldüğünü doğruladı. Hizbullah, 42 yıllık tarihinde karşılaştığı en ağır darbenin ardından şimdi yeni bir lider seçme zorluğuyla karşı karşıya.

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Hizbullah'ın yeni lideri olması beklenen Haşim Seyfettin kimdir? - 2

İsrail saldırılarından sağ kurtulan Seyfettin, Nasrallah'ın kuzeni.

Yürütme konseyi başkanı olarak Hizbullah'ın siyasi işlerini denetliyor. Aynı zamanda örgütün askeri operasyonlarını yöneten Cihat Konseyi'nde yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Seyfettin'i 2017 yılında terörist ilan etti.

Hizbullah'ın yeni lideri olması beklenen Haşim Seyfettin kimdir? - 3

Seyfettin, haziran ayında bir Hizbullah komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'i uyardı ve cenaze töreninde “(Düşman) kendini ağlamaya ve feryat etmeye hazırlasın” dedi.

Hizbullah'ın Beyrut'un güney banliyölerindeki kalesi Dahiye'de kısa süre önce düzenlenen bir etkinlikte Filistinli savaşçılarla dayanışma göstererek “Tarihimiz, silahlarımız ve roketlerimiz sizinle” diye konuştu.

Hizbullah'ın yeni lideri olması beklenen Haşim Seyfettin kimdir? - 4

Seyfettin'in ABD politikasına yönelik eleştirilerini de yüksek sesle dile getirdiği biliniyor.

Hizbullah üzerindeki Amerikan baskısına cevaben 2017 yılında “Trump başkanlığındaki bu zihinsel engelli, çılgın ABD yönetimi direnişe zarar veremeyecek” demiş ve bu tür eylemlerin Hizbullah'ın kararlılığını güçlendirmekten başka bir işe yaramayacağını söylemişti.

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