Hizbullah'ın yeni lideri olması beklenen Haşim Seyfettin kimdir?
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusu tarafından öldürülmesinin ardından örgütün başına kimin geçeceği tartışılmaya başlandı. Nasrallah'ın halefi olarak ismi anılmaya başlayan Haşim Seyfettin'in Hizbullah'ın yeni lideri olması bekleniyor.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'un bir banliyösünde düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürülmesi, dikkatleri varisi olarak görülen Haşim Seyfettin'e çevirdi.
İran destekli grup, 32 yıldır liderliğini yapan Nasrallah'ın cuma günkü saldırıda öldürüldüğünü doğruladı. Hizbullah, 42 yıllık tarihinde karşılaştığı en ağır darbenin ardından şimdi yeni bir lider seçme zorluğuyla karşı karşıya.