Hizbullah'ın yeni lideri olması beklenen Haşim Seyfettin kimdir?

Seyfettin, haziran ayında bir Hizbullah komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'i uyardı ve cenaze töreninde “(Düşman) kendini ağlamaya ve feryat etmeye hazırlasın” dedi.

Hizbullah'ın Beyrut'un güney banliyölerindeki kalesi Dahiye'de kısa süre önce düzenlenen bir etkinlikte Filistinli savaşçılarla dayanışma göstererek “Tarihimiz, silahlarımız ve roketlerimiz sizinle” diye konuştu.