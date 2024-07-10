Hizbullah'ın yüksek teknoloji karşıtı stratejisi: "İsrail'i kör etme"
İsrail hava saldırılarında üst düzey komutanların öldürülmesinin ardından Hizbullah, düşmanının gelişmiş "gözetleme teknolojisinden" kaçınmak için bazı düşük teknolojili stratejiler kullanıyor. "İsrail'i kör etme" stratejisi olarak tanımlanan bu yöntem İsrail'in yüksek teknolojisini bastırmak için eski moda iletişim araçlarını, şifreli mesajları ve gizliliği esas alıyor.
"İSRAİL'İ KÖR ETME"
İsrail hava saldırılarında üst düzey komutanların öldürülmesinin ardından, İran destekli Lübnanlı grup Hizbullah, düşmanının gelişmiş "gözetleme teknolojisinden" kaçınmak için bazı düşük teknolojili stratejiler kullanıyor.
Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah'ın "İsrail'i kör etme" stratejisi olarak tanımladığı bu strateji kapsamında temel hedef, İsrail'in istihbarat toplama yeteneklerini köreltmek.