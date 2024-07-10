Hizbullah'ın yüksek teknoloji karşıtı stratejisi: "İsrail'i kör etme"

HİZBULAH TAKTİKLERİNİ UYARLIYOR

İsrail'in cep telefonlarına ve bilgisayarlara girmek de dahil olmak üzere elektronik dinleme faaliyetleri de dünyanın en gelişmiş faaliyetlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Grubun operasyonlarına yakın altı kaynak, Hizbullah'ın kayıplarından ders çıkardığını ve buna karşılık taktiklerini buna göre uyarladığını söyledi.