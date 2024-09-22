Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: "Acımasız katliama ilk yanıt"

HAVA ÜSSÜ DE VURULDU

Hizbullah tarafından yapılan bir başka açıklamada ise, İsrail’in Ramat David Hava Üssüne Fadi 1 ve Fadi 2 füzesi fırlattığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların “Lübnan'ın çeşitli bölgelerini hedef alan ve çok sayıda sivilin şehit düşmesine yol açan İsrail saldırılarına” yanıt olduğu belirtildi.