Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: "Acımasız katliama ilk yanıt"
Lübnan’daki Hizbullah, geçtiğimiz hafta İsrail’in çağrı cihazı ve telsizlere yönelik siber saldırılarına karşılık olarak İsrail’e füze saldırısı başlattı. Hizbullah saldırıyı, “İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği acımasız katliama ilk yanıt” olarak nitelendirdi. Yayınlanan açıklamada, İsrail'in Ramat David Hava Üssüne Fadi 1 ve Fadi 2 füzeslerinin fırlatıldığı aktarıldı.
HİZBULLAH'TAN SERT KARŞILIK
Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, İsrail’in geçtiğimiz hafta düzenlediği çağrı cihazı ve telsizlere yönelik saldırılarına yanıt verdi.
Günün erken saatlerinde İsrail’e füze saldırısı başlatan Hizbullah, İsrail’in saldırılarına karşılık savunma teknolojisi şirketi Rafael Şirketi’nin kompleksinin bombalandığını bildirdi.