Hizbullah'tan İsrail'e gözdağı: "Yeraltı tünelleri hazır"
Devasa yer altı tünellerinin görüntüleriyle İsrail'i tehdit eden Hizbullah, "İsrail, Lübnan'a bir savaş dayatırsa hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalacaktır. Bizimle savaş Lübnan sınırından Ürdün sınırına, Kızıldeniz'e, Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar tüm Filistin'e kadar yayılacaktır" açıklamasını yaptı.
TÜNELLERİN VİDEOSU YAYINLANDI
Lübnan'ın güneyinde sık sık İsrail ile çatışma halinde olan Hizbullah, yeraltı tünellerinin videosunu yayınladı.