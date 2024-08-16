Hizbullah'tan İsrail'e gözdağı: "Yeraltı tünelleri hazır"

Devasa yer altı tünellerinin görüntüleriyle İsrail'i tehdit eden Hizbullah, "İsrail, Lübnan'a bir savaş dayatırsa hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalacaktır. Bizimle savaş Lübnan sınırından Ürdün sınırına, Kızıldeniz'e, Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar tüm Filistin'e kadar yayılacaktır" açıklamasını yaptı.

Hizbullah'tan İsrail'e gözdağı: "Yeraltı tünelleri hazır" - 1

TÜNELLERİN VİDEOSU YAYINLANDI

Lübnan'ın güneyinde sık sık İsrail ile çatışma halinde olan Hizbullah, yeraltı tünellerinin videosunu yayınladı.

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Hizbullah'tan İsrail'e gözdağı: "Yeraltı tünelleri hazır" - 2

GENİŞ TÜNELLER DİKKAT ÇEKTİ

Hizbullah, devasa tünellerden geçen füze yüklü kamyonların yer aldığı görüntülerle İsrail'e göz dağı verdi. 

Hizbullah'ın "Imad 4" adını verdiği tünellerin içinin özel olarak tasalandığı anlaşılan görüntülerde, tünellerin geniş olması dikkat çekti. 

Hizbullah'tan İsrail'e gözdağı: "Yeraltı tünelleri hazır" - 3

"HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ"

Hizbullah görüntülerde, “Bugün Lübnan'daki direnişin elindeki silah, ekipman, kabiliyet, kadrolar, uzmanlık ve deneyim, ayrıca inanç, kararlılık ve irade hiç olmadığı kadar güçlü. Bu hedefler ve koordinatları bizim elimizde. Bu füzeler son derece gizlilik için yerleştiriliyor, konuşlandırılıyor ve hedeflere odaklanıyor. Direniş artık hassas ve hassas olmayan füzelere ve silah kapasitesine sahip" ifadelerine yer verdi.

Hizbullah'tan İsrail'e gözdağı: "Yeraltı tünelleri hazır" - 4

"SAVAŞ TÜM FİLİSTİN'E YAYILIR"

İsrail'e sert mesaj veren Hizbullah videonun devamında, "İsrail, Lübnan'a bir savaş dayatırsa İsrail hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalacaktır. Bizimle savaş Lübnan sınırından Ürdün sınırına, Kızıldeniz'e, Kiryat Shmona'den Eliat'a kadar tüm Filistin'e kadar yayılır" ifadelerini kullandı.

Hizbullah'tan İsrail'e gözdağı: "Yeraltı tünelleri hazır" - 5

Görüntülerde, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın sesi de duyulabiliyor.

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