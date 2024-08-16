Hizbullah'tan İsrail'e gözdağı: "Yeraltı tünelleri hazır"

"HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ"

Hizbullah görüntülerde, “Bugün Lübnan'daki direnişin elindeki silah, ekipman, kabiliyet, kadrolar, uzmanlık ve deneyim, ayrıca inanç, kararlılık ve irade hiç olmadığı kadar güçlü. Bu hedefler ve koordinatları bizim elimizde. Bu füzeler son derece gizlilik için yerleştiriliyor, konuşlandırılıyor ve hedeflere odaklanıyor. Direniş artık hassas ve hassas olmayan füzelere ve silah kapasitesine sahip" ifadelerine yer verdi.